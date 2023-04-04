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الثلاثاء، 04-04-2023 03:51 م

مالية النواب تحول مخالفات واردة بتقرير ديوان المحاسبة بشأن جامعة اليرموك إلى المدعي العام

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الوكيل الإخباري - ناقشت اللجنة المالية النيابية، الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بجامعة اليرموك، وذلك في إطار مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام: 2018 و2019 و2020 و2021.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، وحضور نائب رئيس جامعة اليرموك للشؤون الادارية الدكتور رياض المومني، ورئيس ديوان المحاسبة بالوكالة إبراهيم المجالي، وعدد من المعنيين.

وأكد السليحات أهمية الحفاظ على المال العام وعدم التهاون مع المعتدين عليه، مشددا على إغلاق جميع الاستيضاحات العالقة وعدم تكرارها.

إلى ذلك، قررت "المالية النيابية" تحويل حساب الأمانات المصروفة زيادة عن المبالغ المقبوضة، بالإضافة إلى نفقات مقر الأمانة لاتحاد الجامعات العربية في الجامعة ما بين عامي 2016 و2018 إلى المدعي العام.

من جهته، قال المومني إنه سيتم تصويب جميع المخالفات والاستيضاحات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة.

 




 

 


 

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