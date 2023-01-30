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الإثنين، 30-01-2023 06:45 ص

"مالية النواب" تناقش موازنة مجالس المحافظات وأمانة عمّان والأوقاف اليوم

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الوكيل الإخباري - تواصل اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب الاثنين، في إطار مناقشتها لقانون الموازنة للسنة المالية 2023، مناقشة موازنات دوائر ومؤسسات حكومية عدة.

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وتناقش اللجنة، بحسب جدول أعمالها، موازنة مجالس المحافظات وأمانة عمّان وكذلك الهيئة المستقلة للانتخاب ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
وشرعت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته الثلاثاء 10 كانون الثاني/ يناير، بحضور الفريق الاقتصادي الحكومي، بمناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2023، بعد إحالته من المجلس إلى اللجنة المالية.


وقال رئيس اللجنة نمر السليحات حينها، إن الاجتماع مع الفريق الاقتصادي جاء بهدف وضع اللجنة في صورة الخطط والمشاريع والرؤية الاقتصادية وواقع استقرار السياسة النقدية في الأردن.


ورجح سليحات، أن تستمر مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة من 25 - 30 يوما، حيث ستكثف اللجنة اجتماعاتها لإنجاز العمل، وعرض مشروع القانون على مجلس النواب.


والاثنين، تقوم لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية بزيارة إلى إدارة الأرصاد الجوية للاطلاع على آلية عملها.


وتناقش اللجنة الإدارية موضوع الانتدابات من الوزارات إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.


وكذلك، تناقش لجنة التعليم والشباب موضوع تطوير المناهج التربوية.


 




 

 


 

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