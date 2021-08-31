مجلس النواب يستكمل مناقشة جدول أعماله

الوكيل الإخباري - يستكمل مجلس النواب الثلاثاء، مناقشة جدول أعمال الجلسة الثانية اعتبارا من قرار لجنة السياحة والاثار والخدمات العامة رقم 3 والمتضمن مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس لسنة 2021 بالإضافة لملحق جدول الاعمال.

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ويأتي مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس نظـرا لمكانـة مـوقـع المغطس وأهميتـه التاريخيـة باعتبـاره تراثا عالميـا ولتطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس بما يعزز أهميتها لتكون إحـدى أهـم الوجهات السياحية العالمية الدينية والتاريخية وأكبرها وبما يسهم في رفد السياحة الدينية في المملكة المجتمعات المحلية وتدريبها ورفع قدراتها وتوفير فرص عمل لها.

ولإنشـاء مؤسسـة خيريـة غير ربحيـة تعنـى بتطـوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس، فقد تم وضع مشروع هذا القانون.



وبحسب الموقع الإلكتروني لمجلس النواب فإنه جرى إضافة قرار اللجنة القانونية رقم ( 13) تاريخ 22/8/2021 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة2021، على جدول أعمال المجلس.

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