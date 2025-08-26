الثلاثاء 2025-08-26 02:05 م
 

مدعي عام عمّان يستدعي النائب وسام الربيحات

النائب وسام الربيحات
النائب وسام الربيحات
 
الثلاثاء، 26-08-2025 01:30 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   اكد النائب في حزب جبهة العمل الإسلامي وسام الربيحات، اليوم الثلاثاء، إنه تمت دعوته من قبل مدعي عام عمان للمثول دون توضيح القضية.

اضافة اعلان


وأضاف  في منشور  عبر فيسبوك : "أسأل الله أن لا تكون على خلفية دعم غزة".

 
 
gnews

أحدث الأخبار

بورصة عمان

اقتصاد محلي 7.4 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

درج صويلح

أخبار محلية أمانة عمّان تنفذ أعمال صيانة للأدراج العامة

وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات

أخبار محلية وزير الاقتصاد الرقمي : الجواز الإلكتروني الجديد يسهل الحصول على التأشيرات

تصاعد الدخان والنيران من مبنى سكني تعرض لقصف إسرائيلي في مدينة غزة

فلسطين ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 62.819 شهيدا

ىىلا

فن ومشاهير وفاة فنانة عربية قديرة

النائب وسام الربيحات

شؤون برلمانية مدعي عام عمّان يستدعي النائب وسام الربيحات

نقابة الألبسة والأحذية والأقمشة

أخبار محلية نقابة الألبسة والأحذية تثمن جهود إصدار نظام التجارة الإلكترونية

كلاب ضالة

خاص بالوكيل الكشف عن الحالة الصحية لعائلة ومعلمة تعرضوا للعقر من كلاب ضالة في إربد



 
 





الأكثر مشاهدة