مشروع قانون العفو العام تحت القبة الثلاثاء المقبل

الوكيل الإخباري - يناقش مجلس النواب في جلسة تشريعية، الثلاثاء المقبل، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 (مع إعطائه صفة الاستعجال).



وكان دعا رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، المجلس للانعقاد صباح يوم الثلاثاء الموافق 2024/3/24 وذلك لمناقشة جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة من الدورة العادية الثالثة.



كما تضمن جدول الأعمال مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024، ومشروع قانون معدل لقانون أمانة عمان لسنة 2024، ومشروع قانون معدل لقانون السياحة لسنة 2024، بالإضافة إلى مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة لسنة 2024.



وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون العفو العام من أجل اتاحة الفرصة أمام من ارتكبوا بعض الجرائم للعودة لإصلاح أنفسهم، والبدء بحياة جديدة قوامها الاستقامة وإعادة إدماجهم في المجتمع، وإدخال الفرحة إلى نفوس ذويهم، وذلك بالتزامن مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية وجلوس جلالته على العرش.

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