ملتقى البرلمانيات الأردنيات: الأردن سيبقى التوأم للشعب الفلسطيني

وعبر الملتقى بكل مشاعر الفخر والاعتزاز للشعب الفلسطيني بوقف إطلاق النار في قطاع غزة ما يؤكد ثبات وصمود الشعب الفلسطيني في الدافع عن قضيته وحريته امام الظلم والانتهاك لكافة الأعراف الإنسانية.
وأضاف البيان ان الأردن قدم كل ما لديه من إمكانات ومساعدات إنسانية لا يضاهيها أحد إشارة الى ان فلسطين ستبقى عروبية قومية إنسانية.
وجدد البيان التأكيد على ضرورة إعادة اعمار غزة بعد هذا العدوان الغاشم بحق الشعب الأعزل لكي نرسل رسالة للعالم مفادها " ان الشعب الفلسطيني يستحق العيش بكرامة كباقي شعوب الأرض".
كما ثمن الملتقى وقوف أبناء شعبنا الأردني تجاه الاشقاء في فلسطين المحتلة داعيا المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته الأخلاقية تجاه غزة "المنكوبة" لتحقيق حياة كريمة للقطاع وأن الأردن سيبقى التوأم لشعبنا الفلسطيني .
وشدد البيان على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ودعا الملتقى إلى تحرك دولي واسع لتثبيت وقف إطلاق النار بشكل دائم وتقديم كل سبل الحياة الكريمة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للجرحى.
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