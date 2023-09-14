ملتقى البرلمانيات يؤكد أهمية التشاركية للنهوض بالقطاع السياحي في البترا

الوكيل الإخباري

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- أكد أعضاء ملتقى البرلمانيات الأردنيات أهمية التعاون والتشاركية بين القطاعين العام والخاص للنهوض بواقع القطاع السياحي في البترا.ودعوا خلال لقائهم اليوم الخميس بمجموعة من ممثلي جمعية وكلاء السياحة والسفر وجمعية أصحاب الفنادق في البترا الى أهمية الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الجهات العاملة في القطاع السياحي ودعمها بشكل يتحقق معه المصلحة العامة وتنظيم المهن التابعة للقطاع .وأشارت رئيسة الملتقى النائب زينب البدول إلى أننا اليوم مطالبون بوضع خطط واستراتيجيات وطنية تدعم القطاع السياحي في البترا و تؤهله ليكون قادرا على تحقيق اعلى معايير التنمية المستدامة وبما يخدم المصلحة العامة.وبينت ان هناك وعياُ وادراكاً لدى كثير من أبناء مدينة البترا بأهمية الانخراط بالعمل في المجالات والمشاريع السياحية ما يدعونا إلى تسخير كافة الإمكانيات لتطوير مهاراتهم وتمكينهم وخصوصا فئة الاناث وتنظيم عملهم ضمن الأطر القانونية.وأكدت البدول على أهمية حماية المستثمر ودعم الاستثمارات العاملة بقطاع السياحة لما لها من دور كبير في دفع عجلة الاقتصاد و الحد من نسب البطالة بين الشباب .بدورهن أكدت أعضاء الملتقى: النواب فليحة الخضير ورهق الزواهرة وعبير الجبور أهمية استغلال التطور الكبير الذي تشهده القطاعات السياحة في البترا والعمل على دمج المرأة وتدريبها وتنمية مهاراتها.