ملتقى "البرلمانيات" يزور دار نعمة في جرش

وأكدت رئيسة الملتقى، الدكتورة تمارا ناصر الدين، أهمية العمل التشاركي بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وصولا إلى تحقيق الأهداف المرجوة من تمكين المرأة والشباب في جميع المجالات، مبينة أن المرأة الأردنية استطاعت تحويل كثير من التحديات إلى فرص وإنجازات، لتثبت للجميع قدرتها على تحمل المسؤولية.
وثمنت ناصر الدين، رؤية مؤسسة الأميرة تغريد وخططها وجهودها ومبادراتها التنموية، التي أسهمت في تعزيز دور المرأة والشباب وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا، معربات عن امتنانهن للمشاريع التي تنفذها المؤسسة في مختلف المحافظات.
من جهتها، قدمت مدير عام المؤسسة، الدكتورة أغادير جويحان، شرحا تفصيليا عن أعمال المؤسسة ومشاريعها الإنتاجية، مؤكدة أن "دار نعمة" يعد مشروعا تنمويا تشغيليا مستداما يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب والشابات، ما يمنح النساء في مختلف المحافظات فرصة عرض وتسويق منتجاتهن اليدوية، بما يسهم في توفير دخل مستدام وحياة كريمة.
وأضافت أن المشروع يفتح المجال أمام عشرات السيدات لتسويق منتجاتهن الغذائية التقليدية، اللاتي تلقين تدريبا عليها في مراكز المؤسسة، إضافة إلى الحرف اليدوية المتنوعة، كما يتيح فرص عمل مباشرة للشباب والشابات في مجالات خدمة الطعام والشراب، والطهي.
وشملت الزيارة جولة في مطبخ ومخبز نعمة الإنتاجي، ومركز الأميرة تغريد، للقياس والتشخيص، ومخيطة المؤسسة المتخصصة في صناعة الملبوسات والمستلزمات المنزلية والشخصية، إلى جانب قسم التصميم والجرافيك، وقسم المشاريع التنموية التدريبية الذي يقدم برامج تأهيلية وتدريبية في مجالات الحرف والفنون.
وعرضت مجموعة من الفتيات فاقدات السند الأسري، قصص نجاح ملهمة، أبرزن خلالها استفادتهن من برنامج الرعاية اللاحقة 18–24 عاما، والدور الذي لعبه في تمكينهن ودعمهن نحو الاستقلالية.
