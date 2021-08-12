الخميس 12-08-2021
الوكيل الاخباري

مراكز تطعيم لإعطاء جرعتي اللقاح المضاد لكورونا الخميس

مناقشة نيابية لمشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة 2021

الحرارة حول معدلاتها الخميس

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

طائرتان من الاتحاد الأوروبي تكافحان حرائق الجزائر

ارتفاع إصابات كورونا لدى الأطفال بالمكسيك

ترامب يرسل رسالة غامضة من 3 كلمات

لبنان يرفع الدعم عن المحروقات

انطلاق معسكرات الكشافة والعمل التطوعي في عدد من محافظات المملكة

الحنيفات يدعو الى تضافر الجهود للنهوض بقطاع الزيتون بالأردن

الخميس، 12-08-2021 07:29 ص

مناقشة نيابية لمشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة 2021

7202167504314417324


الوكيل الإخباري - تجتمع اللجنة المالية في مجلس النواب، الخميس، لمناقشة مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة 2021.

اضافة اعلان


وجاء إقرار مشروع القانون في ضوء استمرار تداعيات جائحـة كورونا التـي أفضت إلى استمرار حالة الإغلاق لعدة قطاعات اقتصادية، والتأثير سلبا على مستوى معيشة شريحة واسعة من المواطنين، مما استدعى إلى تبني عدد من الإجراءات الهادفة إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين والقطاعات المتضررة لمواجهة هذه التداعيات.


وجاءت الأسباب الموجبة للمشروع التزامـا مـن الحكومـة بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعيـة وضمان استدامة العمالة في مؤسسات القطاع الخاص من القطاعات المتضررة وغير المصرح لها بالعمل بما يكفل استمرار عمل هذه المؤسسات ومشاركتها في مسيرة التنمية، وللتخفيف من حدة البطالة التي عمقتها جائحة كورونا على نحو غير مسبوق مما يتطلب توفير فرص عمل للأردنيين في عدد من القطاعات الاقتصادية وتشغيل الشباب حديثي التخرج لدعم جهود وزارة الصحة لمواجهة هذه الجائحة.

 

عدا عن تعزيز الحماية والوقاية من جائحة كورونا وتوفير ما أمكن من الاحتياجات من المطاعيم والأدوات الطبية، ولتخفيف الأعباء المترتبة نتيجة وجود متأخرات على الجهات الحكومية بما فيها المتأخرات لصالح المستشفيات وموردي الأدوية ومستودعاتها. ولتغطيـة قيمـة المطالبـات الإضافية القائمـة والمستحقة نتيجـة قـرارات الاستملاك الصادرة لغايات الطرق والمشاريع الوطنية الأخرى.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
s

النواب يواصل مناقشة قانون أمانة عمان

820214123442705519024

استكمال المناقشة النيابية لمشروع قانون أمانة عمان اليوم

نواب

جلستان لمجلس النواب الأربعاء

نواب

مجلس النواب يواصل مناقشة قانون أمانة عمان

82021815756105725753

قانونية الأعيان توافق على مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد

4ac50bd0-1f28-401f-b1a8-991b6c65d931

بدء مناقشة مشروع قانون أمانة عمّان

أخبار متعلقة
820214123442705519024

استكمال المناقشة النيابية لمشروع قانون أمانة عمان اليوم

نواب

جلستان لمجلس النواب الأربعاء

نواب

مجلس النواب يواصل مناقشة قانون أمانة عمان

نواب

مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون أمانة عمان الاثنين

82021274716875550851

دعوة النواب للجلسة الساعة الثالثة

نواب

مجلس النواب يعقد أولى جلسات دورته الاستثنائية الأربعاء