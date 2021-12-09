نائب: طرح الثقة بالحكومة إذا لم تتراجع عن اتفاق النوايا

الوكيل الإخباري - أكد النائب صالح العرموطي أن كل الخيارات الدستورية واردة أمام مجلس النواب لرفض اتفاقية إعلان النوايا التي وقعتها الحكومة مع الاحتلال الإسرائيلي في الإمارات.

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وقال العرموطي لـ"الوكيل الإخباري"، إن المجلس سيعقد جلسة لمناقشة الاتفاقية مع الحكومة لسماع وجهة نظرها حول الاتفاقية وإذا أصرّت على المضي بالاتفاقية ولم تتراجع سيكون هناك رأي آخر للمجلس.



وأضاف أن من بين الخيارات الدستورية طرح الثقة بوزير المياه والحكومة لردعها عن الاستمرار في الاتفاقية.



وأشار العرموطي إلى خطورة رهن مصير الأردن وسيادته بيد الاحتلال، داعيا إلى إيجاد مصادر بديلة للمياه وخاصة مع وجود أحواض مائية في وادي عربة ومنطقة الغمر.



وبيّن أن هناك عروض وشركات متقدمة لتحلية مياه العقبة وهي تنتج كميات أكبر مما سيحصل عليه الأردن من الاتفاقية.



واعتبر العرموطي أن الاتفاقية ذات بعد سياسي كبير وليس لها أي بعد اقتصادي، مطالبا النواب بالوقوف بوجهها ورفضها بشكل قطعي.



وقرر رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، اليوم الخميس، عقد جلسة لمناقشة اتفاق إعلان النوايا مع الاحتلال الإسرائيلي يوم الأربعاء المقبل.



وشهدت جلسة النواب الرقابية، أمس الأربعاء، جلبة تحت القبة وانسحاب عدد كبير من النواب، اعتراضا على توقيع الحكومة اتفاق النوايا "الكهرباء مقابل المياه" مع الاحتلال الإسرائيلي.