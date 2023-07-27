الخميس 27-07-2023
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الخميس، 27-07-2023 09:49 ص

نظم حزب الاتحاد الوطني الأردني حلقة نقاشية بعنوان (المشهد السياسي والحزبي : تحديات وفرص )

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الوكيل الإخباري - نظم حزب الاتحاد الوطني الأردني حلقة نقاشية بعنوان  
(المشهد السياسي والحزبي : تحديات وفرص )
والتي دعا كافة الأحزاب الاردنية للمشاركة فيها ، وتاتي هذه الحلقة استكمالا للحلقات التي نظمها حزب الميثاق الوطني ، تهدف الحلقة لخلق جو من الحوار بين كافة الأحزاب الأردنية للتحاور وبحث اهم التحديات التي تواجه الحياة الحزبية ، وتوحدي مطالب الاحزاب المشتركة.
ناقش الحضور انه يجب ان يكون هنالك الية لحث الحكومة على توجيه الاعلام من اجل مخاطبة كافة فئات المجتمع للإقبال على الأحزاب وعلى الحكومة القيام بواجبها لإنجاح منظومة التحديث السياسي .  

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وبدوره شكر امين عام حزب الاتحاد الوطني الأردني - الدكتور رامي شاهين كافة الأحزاب الحضور على تلبية الدعوة وان مثل هذه الاجتماعات من شانها ان تخدم المصلحة الوطنية رغم اختلاف التوجهات الحزبية لكل حزب وان الاختلاف في التوجهات الفكرية يفتح افاق اكبر تخدم كافة المصالح الوطنية وكان من هذه الاحزاب:
حزب الميثاق الوطني
حزب الاتحاد الأردني
حزب الشعب الديمقراطي الأردني (حشد)
حزب النهج الجديد
حزب الشورى الأردني
حزب الشعلة الأردني
حزب القدوة الأردني
حزب الوحدويون الديمقراطي الأردني
حزب الإصلاح والتجديد الأردني "حصاد"
حزب الأنصار الأردني

 




 




 

 


 

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