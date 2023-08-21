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وزير الأوقاف: موظفو المسجد الأقصى يتعرضون لإبعاد وضرب ومضايقات من قوات الاحتلال

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الإثنين، 21-08-2023 01:04 م

وزير الأوقاف: موظفو المسجد الأقصى يتعرضون لإبعاد وضرب ومضايقات من قوات الاحتلال

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الوكيل الاخباري - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة الاثنين، إنّ موظفي المسجد الأقصى يتعرضون دائما للاعتقال والإبعاد والضرب والمضايقات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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وأضاف الخلايلة خلال اجتماع مع لجنة فلسطين النيابية الاثنين، لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، أن الاقتحامات مستمرة للمسجد الأقصى، و أعداد المتطرفين بتزايد، حيث يتم ممارسة طقوس عبادة لم تكن في السابق.


وأشار، إلى أن الاقتحامات والمضايقات التي تحصل بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية تدنس المسجد الأقصى من داخله أحيانا.


وبين الخلايلة، أن قرابة 850 موظفا في أوقاف القدس من حراس وعاملين وأئمة وخطباء.


وأكّد أن الاحتلال الإسرائيلي، يحاول فرض واقع جديد فيه تقسيم زماني ومكاني.


 




 

 


 

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