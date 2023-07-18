وفد نيابي يُشارك بأعمال منتدى سياسي بشأن التنمية المستدامة في نيويورك

الوكيل الإخباري - شارك وفد نيابي أردني، برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور نصار الحيصة، في أعمال "المنتدى البرلماني السياسي رفيع المستوى المتعلق بالتنمية المستدامة" في مبنى الأمم المتحدة بنيويورك.

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ويضم الوفد كلًا من النواب: فواز الزعبي، عطا ابداح، علي الغزاوي، عبير الجبور، عائشة الحسنات، زينب البدول، رهق الزواهرة، صفاء المومني.



وقال الحيصة، في كلمة خلال أعمال المؤتمر، إن الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة بشأن المياه والصرف الصحي يعتبر من أكثر الأهداف حساسية وأكثرها أولوية لنا في الأردن كونه يشكل تحديا رئيسياً.



وأضاف أن الأردن يعاني من نقص حاد في نصيب الفرد السنوي من المياه، والتي تبلغ أقل من 100 متر مكعب، وتعادل أقل من 10 بالمئة من معدل خط الفقر العالمي لحصة المياه.



وأوضح الحيصة أن هذا التحدي يشكل ضغطًا مضاعفًا على العمل البرلماني في الأردن للنهوض بهذا الهدف.



ودعا إلى عمل عالمي يتسم بالعدالة وليست المساواة في هذا الجانب، ما يستوجب رفع كفاءة المواجهة لهذه التحديات.



كما أكد ضرورة إسناد الأردن في هذا المجال كجزء من العمل المتكامل لتحقيق تقدم مقبول بشأن هذا الهدف الهام بالنسبة للمملكة.