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الأربعاء، 12-04-2023 10:52 ص

أجهزة الصوت من سامسونج تحتل المرتبة الأولى في المبيعات العالمية للعام التاسع على التوالي

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الوكيل الإخباري - تمكنت سامسونج للإكترونيات من الاستحواذ على اعتراف مرموق باعتبارها الشركة الرائدة في سوق أجهزة الصوت العالمية، وفقاً للنتائج التي كشفت عنها شركة أبحاث السوق "فيوتشر سورس كونسالتينغ". وأشارت في تقرير لها صدر بتاريخ 28 فبراير الماضي، إلى أن سامسونج تصدرت سوق أجهزة الصوت للعام التاسع على التوالي، حيث استحوذت على حصة بلغت نسبتها 20.2% من إجمالي السوق، ومثلت 18.4% من الحجم الكلي لمبيعات الصناعة في العام الماضي 2022. 

ويقوم تصميم أجهزة الصوت من سامسونج، بما في ذلك مجموعة Q-series المتميزة، على الخبرة الطويلة للشركة في هذا المجال، ومواصلة تطويرها للتوصل إلى جودة صوت قوية وغامرة. يضاف إلى ذلك توافق التصاميم المحسّنة مع أجهزة التلفزيون، وتقديم تصاميم أنيقة وعصرية. واستحوذت الأجهزة على استحسان العملاء كما نالت الثناء من المختصين، نظراً لتعزيزها بالكثير من الميزات، مثل SpaceFit Sound التي تساعد على معايرة الأصوات، بما يتناسب مع الخصائص الصوتية لكل مساحة، بهدف توفير تجارب صوتية مخصصة.\

وكانت أجهزة الصوت من سامسونج مثار إعجاب خبراء الصناعة والمتخصصين في تقييم المنتجات، حيث اختارت منافذ البيع مثل AVForums ، الجهاز HW-Q990B لمنحه جائزة " جهاز الصوت الأفضل في فئته" للعام 2022. وذكرت مجلة "نيوز ويك" في تعليق لها أن الجهاز HW-S800B "يوفر صوتاً رائعاً يملأ أرجاء المكان" في شكله المدمج.

وتعتزم سامسونج هذا العام الارتقاء بمجموعة أجهزتها الصوتية إلى المستوى التالي، وذلك من خلال تطوير أصوات ترقى إلى جودة مسارح السينما، وتعزيزها بخصائص متميزة لضمان رضا المستهلكين وعشاق المسرح المنزلي.

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▲ الجهاز HW-Q990C
يعتبر HW-Q990C من سامسونج جهاز الصوت الرائد من سلسلة Q، حيث يأتي مع إعداد القناة (11.1.4) الرائعة، وتقنية الصوت "دولبي أتموس"، مع تزويده بأحدث مستوى من ميزة Q-Symphony 3.0 القادرة على تحليل وعلاج القنوات الصوتية وعناصر الصوت، لتقديم صوت متزامن تماماً، باستخدام كل مكبر صوت في كل من التلفزيون وجهاز الصوت. ويأتي الجهاز أيضاً مع خاصية SpaceFit Sound Pro التي تقوم بمعايرة الأصوات لتتناسب مع الخصائص الصوتية لكل مساحة، وخاصية Game Mode Pro التي تعمل على تحسين الأصوات حسب أنواع الألعاب، الأمر الذي يسهم في ضمان المزيد من الواقعية عند تشغيله من خلال Samsung Gaming Hub.

وقال تشولغي كيم، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الشاشات في سامسونج للإلكترونيات: "إننا في سامسونج نلتزم بتوفير تجربة ترفيه منزلية رائدة لعملائنا لتلبية احتياجاتهم المتطورة باستمرار.

وتوفر أجهزة الصوت التي نطرحها في السوق الحل المثالي لتلفزيونات سامسونج، لأنها تجسد ذروة الصوت السينمائي، لاسيما وأنها تكون معززة بميزات الصوت الذكية والاتصال المحسن". 

وبناءً على تقرير "فيوتشر سورس كونسالتينغ"، فقد سجل السوق العالمي لأجهزة الصوت نمواً ثابتاً بنحو 5.7% خلال السنوات الثلاث الماضية، وبلغ حجم المبيعات 23.16 مليون وحدة في العام 2022 ومن المتوقع أن يصل حجم مبيعاته إلى 26 مليون وحدة بحلول العام 2025.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الشركة https://www.samsung.com

 


 




 

 


 

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