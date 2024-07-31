أكاديمية "جورامكو" تفتح باب التسجيل للفصل الدراسي الجديد في تخصص هندسة صيانة الطائرات مع خصومات خاصة للتسجيل المبكر

الوكيل الاخباري - أعلنت أكاديمية "جورامكو"، التابعة للشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، والمتخصصة في برامج التدريب والتعليم في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، عن فتح باب التسجيل للالتحاق ببرنامج هندسة صيانة الطائرات لعام 2024 والذي يمتد على مدار 4 أعوام.



وسيبدأ البرنامج في شهر تشرين الأول من هذا العام، وهو المصمم لاستيعاب حجم الطلب المتزايد على تخصص هندسة صيانة الطائرات محلياً ودولياً. ومع فتح باب التسجيل، تطبق أكاديمية "جورامكو" معايير ميسرة على الطلاب الراغبين بدراسة هندسة صيانة الطائرات لديها؛ حيث لا يطلب منهم سوى أن يكونوا من الفئة العمرية ما فوق 18 عاماً، وأن يكونوا قد اجتازوا أي فرع من فروع امتحانات الثانوية العامة بنجاح، إلى جانب إتقان اللغة الإنجليزية، فضلاً عن التمتع بالشغف تجاه العمل والدراسة في مجال الطيران.



ولتسهيل الانضمام للبرنامج، وحرصاً على منح الفرصة لأكبر عدد ممكن من الطلاب للانخراط في مجال هندسة صيانة الطائرات، تقدم أكاديمية "جورامكو" خصومات كبيرة على الرسوم الدراسية للمسجلين، اعتباراً من تاريخه وحتى 31 آب 2024.



ويتميز برنامج هندسة صيانة الطائرات في أكاديمية "جورامكو" بأنه يتألف من شقين، أكاديمي نظري لمدة عامين، وتدريب عملي لمدة عامين آخرين، يقضيها الطالب في التدريب الميداني مدفوع الأجر في مرافق شركة "جورامكو"، وهو الأمر الذي يعتبر أساسياً للحصول على رخصة كل من وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA)، وهيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن (CARC).



هذا ولا تقتصر مزايا برنامج هندسة صيانة الطائرات لدى أكاديمية "جورامكو" على التعليم والتدريب النوعي، إنما يتعدى ذلك للحصول على فرص عمل مضمونة في شركة "جورامكو"، بالإضافة إلى تعزيز فرص النجاح في الحصول على وظائف وفرص عمل ضمن مجال الطيران، وهو ما يدعم الجهود العامة الرامية للحد من البطالة، فضلاً عن تعزيز الشمول التعليمي للشباب.



وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري: "تلعب أكاديمية جورامكو دوراً محورياً في الحفاظ على مكانة المملكة في مجال التعليم الأكاديمي والتدريب العملي المطلوب ضمن مجال هندسة صيانة الطائرات؛ حيث أنها تقدم برامج تتميز بما توفره للطلاب من حيث التأهيل المعتمد دولياً في هندسة صيانة الطائرات، كما أنها تعمل بمثابة رافد حيوي للمهنيين من أصحاب المهارة في مجالٍ هام ومتنامٍ."



ومن جانبها، قالت رئيس دائرة الموارد البشرية والأداء في شركة "جورامكو"، هناء ابسيس: "يسعدنا ان نعلن عن انطلاق مرحلة التسجيل لبدء العام الدراسي الجديد لعام 2024 في أكاديمية جوارمكو ضمن برنامجها الذي يمزج التعليم الأكاديمي بالتدريب العملي، مقدماً فرصة مميزة للمواهب الشابة. وفي هذا السياق، فإن برامجنا تعد فرصة ذهبية للخريجين الجدد؛ كونها تسد الفجوة بين المخرج الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل، لما توفره للطلبة من خبرة عملية قيمة بفضل المهارات التي يتم رفدهم بها، والتي تؤهلهم للانخراط في بيئات الأعمال ومواجهة تحدياتها بكفاءة وسلاسة."



ولمزيد من المعلومات حول أكاديمية "جورامكو" والتقدم لبرنامج هندسة صيانة الطائرات لعام 2024، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للأكاديمية على الرابط: https://joramcoacademy.com، أو عبر التواصل على الهاتف رقم: 00962797500712، أو زيارة موقع الشركة الإلكتروني أو أي من قنواتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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