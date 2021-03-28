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الأحد، 28-03-2021 02:43 م

أنظمة التدفئة والتهوئة وتكييف الهواء من إل جي تحصل على شهادات دولية لجودة الهواء الداخلي

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الوكيل الاخباري - حصلت تقنية تكييف الهواء التجارية من شركة "إل جي الكترونيكس" على عددٍ من الإعتمادات من المنظمات الدولية الموثوقة لقدرتها على تحسين جودة الهواء الداخلي.

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إن الشهادات المقدمة من Intertek وTÜV Rheinland وUnderwriters Laboratories (UL) الممنوحة لنظام LG Dual Vane Cassette هي تأكيد على فعالية حلول أنظمة التدفئة والتهوئة وتكييف الهواء من "إل جي" في توفير الهواء النظيف.

تُعتبر LG DUAL Vane Cassette أول حل للتدفئة والتهوئة وتكييف الهواء في العالم يحصل على شهادة GREENGUARD الذهبية من UL لانبعاثات المركبات العضوية منخفضة التطاير (VOC).


تم اعتماد شريط LG Dual Vane Cassette أيضاً من قبل Intertek لتقليله من وجود الجسيمات الضارة في الهواء الداخلي.

 

تتوفر إمكانيات تنقية الهواء الرائعة بفضل تقنية LG Plasmaster™ Ionizer+التي تنبعث منها أكثر من 3 ملايين من مجموعات الأيونات التي تجذب مسببات الحساسية والبكتيريا وتحملها بعيداً.

 

لهذه الأسباب على الأخص، تعد LG DUAL Vane Cassette الخيار المثالي للاستخدام في المدارس ومنشآت الرعاية الصحية حيث تكون جودة الهواء ذات أولوية قصوى.

يأتي الإعتماد الآخر من TÜV Rheinland التي اعتمدت نظام تنقية الهواء المكون من 5 خطوات من LG لإزالة الغبار متناهي الصغر والمواد المسببة للحساسية والبكتيريا الضارة بما في ذلك Staphylococcus aureusالموجودة في الهواء.

 

إضافة الى ذلك، فإن إمكانيات تنظيف الهواء وإزالة مسببات الحساسية من LG DualVane Cassette معتمدة أيضاً من قبل مركز أبحاث الحساسية البريطاني.

ويُعتبر Dual Vane Cassette من "إل جي" منتجاً فعالاً ومتعدد الاستخدامات لتكييف الهواء يتميز بوجود قسطلين يساعدان في توفير تدفق هواء قوي وتغطية واسعة ومتساوية. من خلال ستة أوضاع مختلفة، يمكن للمستخدمين تخصيص اتجاه تدفق الهواء وقوته لتناسب أي مساحة أو لتناسب تفضيلاتهم الفردية.

في السياق، قال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس أعمال حلول الهواء في "إل جي" جيمس لي: "تؤكد هذه الشهادات الموثوقة على الأهمية التي توليها "إل جي" لإعطاء الأولوية لرفاهية عملائها"، مضيفاً: "تلعب التدفئة والتهوئة وتكييف الهواء دوراً رئيسياً في جعل البيئات الداخلية مريحة وأكثر أماناً لمن فيها، وستواصل LG تقديم الحلول التي تلبي أعلى المعايير الدولية للتشغيل الصحي والأداء الفعال".


 




 

 


 

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