ترامب: قرار إسرائيل شن غارة على قطر اتخذه نتنياهو

05:24 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/745520 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن قرار إسرائيل المنفرد بالقصف داخل قطر لا يخدم أهداف إسرائيل أو أميركا. اضافة اعلان





وأضاف الرئيس الأميركي أن "الهجوم على قطر كان قرارًا اتخذه نتنياهو، وليس قرارًا اتخذته أنا"، مشيرًا إلى أنه وجّه وزير الخارجية ماركو روبيو لإتمام اتفاق التعاون الدفاعي مع قطر.



وقال: "هذا الحدث المؤسف يمكن، في اعتقادي، أن يكون بمثابة فرصة للسلام".



وتابع: "أكدت للقطريين أن مثل هذا الأمر لن يحدث مرة أخرى على أرضهم".



وأردف يقول: "وجّهت المبعوث الخاص ستيف ويتكوف لإبلاغ القطريين بالهجوم الوشيك، وهو ما فعله، ولكن للأسف كان الأوان قد فات لوقف الهجوم".



واستتبع قوله: "تحدثت إلى أمير قطر ورئيس وزرائها، وأكدت لهما أن مثل هذا الأمر لن يتكرر على أرض قطر".