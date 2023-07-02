أنغامي وسامسونج للإلكترونيات يتّحدان لنقل الترفيه الصوتي إلى أعلى مستوياته بخلق تجربة صوتية استثنائية

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

أعلنت أنغامي منصة بث الموسيقى والترفيه الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن شراكة مميزة تجمعها مع شركة سامسونج التقنية العالمية، تهدف من خلالها إلى إعادة تعريف تجربة الترفيه الصوتي للمستهلكين في كافة أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.من خلال هذا التعاون المستمرّ لمدة عام كامل، سيتوفّر لعملاء سامسونج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرصة حصرية للحصول على عرض* استثنائي من أنغامي عند شراء أجهزة تلفاز سامسونج الذكية أو أي جهاز صوت، حيث سيحصل العملاء على اشتراك مجاني من أنغامي بلَس لمدة 3 أشهر. يتيح هذا العرض الخاص للمستخدمين فرصة الاستمتاع بالوصول إلى أكثر من 100 مليون بودكاست وأغنية أجنبية وعربية بميزات صوتية عالية الجودة على أجهزة سامسونج لمنحهم تجربة ترفيهية فريدة من نوعها.تمثّل شراكة أنغامي وسامسونج تحالفاً استراتيجياً بين اثنين من روّاد التكنولوجيا والترفيه في المنطقة. حيث جمعت بين قوّة نظام سامسونج الذي يضم تقنيات حديثة مثل Dolby Atmos، و تجارب ترفيه متميزة لتشكيلة منتجاتها الأكثر تميزاً ، وتطبيقات الموبايل الغنية، مع جودة الصوت الفائقة وخدمات أنغامي المخصّصة لتمكن المستخدمين من اختبار تجربة صوتية استثنائية لا مثيل لها.لا تُظهر هذه الشراكة التزام أنغامي وسامسونج بتقديم حلول مبتكرة لعملائهما فحسب، بل تُعزز أيضاً رؤيتهما المشتركة في إثراء التجربة الترفيهية للمستمعين في العالم العربي.علّق شكري خيرالله، نائب رئيس قسم تطوير الأعمال في أنغامي قائلاً: "نحن فخورون بالتعاون مع سامسونج، الشركة العالمية الرائدة في صناعة التكنولوجيا، لتقديم تجربة صوتية استثنائية لمستخدمينا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" ، كما أضاف "تعد هذه الشراكة جزءًا من مهمتنا لتقديم خيارات ترفيهية استثنائية وتوفير تجربة سلسةلمستخدمينا عبر مجموعة من أجهزة سامسونج".كما علّق مصطفى صادق، رئيس قسم العرض المرئي في سامسونج للإلكترونيات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نحن سعداء لتزويد مستخدمي التلفزيون الذكي بأفضل خدمة موسيقية من خلال شراكتنا مع أنغامي"، ثم أردف قائلاً: "تتطور قدرات التلفزيون الذكي باستمرار مع إضافة تطبيقات مبتكرة، ونحن ملتزمون بتقديم التكنولوجيا المتقدمة وأحدث التجارب من خلال شراكات مع شركات مثل أنغامي".تمثل هذه الشراكة نقطة تحوّل في صناعة الخدمات الصوتية في المنطقة، وتشكّل بداية رحلة مميزة لكلا الشركتين في خِضَم سعيهما لإعادة تعريف المشهد الترفيهي الصوتي في العالم العربي.* يختلف مدى توفر العرض ومدته من بلد إلى آخر ، ويسري على اجهزة مختارة من Samsung TV في بلدان محددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تطبق البنود والشروط العرض.