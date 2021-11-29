إيجل هيلز الأردن تفتتح المكون الجديد ذا ديستركت في قلب العاصمة عمان بالتزامن مع موسم الأعياد المجيدة

الوكيل الاخباري -

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تفتتحُ إيجل هيلز الأردن في الثالث من ديسمبر مكوناً جديداً ينضمُ لسلسلةِ إنجازاتها المُتتالية؛ مركز التسوق العصري؛ ذا ديستركت، ليكونَ وجهةً مثالية لجميعِ مُحبي التسوق والترفيه في عمان. يشغلُ ذا ديستركت مساحةً تبلغُ 2662 متراً مربعاً ضمن الطوابق الثلاثةِ الأولى من برج فندق سانت ريجيس عمان الموجودِ في قلب المدينة، ويوفرُ لزوارهِ تجربةَ تسوقٍ وترفيهٍ ذات طابعٍ خاص واستثنائي ذو مستوى راقي.يحتضنُ ذا ديستركت بداخلهِ عالماً متنوعاً من المطاعمِ والكافيهات والمتاجر، وبمزاياهُ المُتعددةِ وتجربتهِ الاستثنائية وموقعهِ الاستراتيجي؛ يُمثلُ هذا المشروعُ وجهةَ تسوقٍ وفرصةً استثماريةً جذابة. يتضمنُ ذا ديستركت مدخلاً منفصلاً من الشارع الرئيسي ومدخلاً آخر مُباشراً من بهو فندقِ سانت ريجيس عمان؛ كما وأنه يتضمنُ جلساتٍ وشُرفاتٍ خارجيةً بتصاميم جماليةٍ تزيدُ من روعةِ التجربةِ في المكان.يوفر ذا ديستريكت لزواره، على اختلاف أذواقهم واحتياجاتهم، كل ما يتطلعون إليه لقضاء وقتٍ مُمتعٍ بطابعٍ عصري وراقي مع العائلةِ والأصدقاء.حفلُ الافتتاحِ هذا سيُمثلُ دعوةً مُتميزةً للجميع للاستمتاع مع الأحبةِ بتجربةٍ ذات طابعٍ مُميزٍ تتركُ لديهم ذكرياتٍ لا تُنسى. تنطلقُ فعالياتُ هذا الحفلِ، الذي سيستمرُ على مدار يومين الثالث والرابع من ديسمبر بإضاءةِ شجرةِ عيد الميلاد المُميزةِ. شجرةُ ذا ديستركت، بطولها البالغِ 12 متر وإضاءتها الجذابة والمُذهلة، ستُضفي المزيد من السحر والجمال على الأجواءِ في ذا ديستركت والمنطقةِ المُحيطةِ به.بأجواءٍ مُميزةٍ من الديكورات الجذابةِ وعروض الثلج الصناعي الساحرة، سيتسنى للحاضرين فرصةُ التسوقِ من البازار المفتوح الذي تُشاركُ فيه مجموعةُ متنوعةٌ من المحال التجارية والمطاعم الموجودةِ في مدينةِ عمان؛ وذلك لتوفرَ للجميع التنوع الكبيروالفريد الذي يُلبي جميع الأذواقِ والتطلعات. للأطفالِ نصيبٌ كبير من المرحِ في حفل ذا ديستركت، وذلك من خلال العديد من الأنشطةِ والفعالياتِ، مثل عروض شخصياتِ عيد الميلاد والفقرات الترفيهية، التي سيكونُ لها أثرٌ كبير في رسم البسمةِ على وجوههم.عاماً تلو الآخر، تُثبتُ إيجل هيلز الأردن استحقاقاً كبيراً وتعزز مكانتها كأكبرِ مستثمر ومطور عقاري في الأردن بمفهومها التطويري والاجتماعي الجديد؛ بفضل خبرتها العالميةِ الطويلةِ وشغفها الكبير لتقديم الأفضل للأردن، قدمت هذه الشركة، ولا تزالُ، الكثيرَ من المُساهماتِ الفعالةِ في السوق الأردني، والتي تهدفُ من خلالها إلى إحداثِ قفزةٍ إيجابيةٍ على صعيد النمو الاقتصادي الأردني. مساهماتُ إيجل هيلز الأردن الفعالة تأتي على شكلِ مشاريعَ عمرانيةً عملاقة في مدينتي عمان والعقبة، تتضمنُ كلاً من فندقي دبليو عمان وسانت ريجيس عمان، ذا ريزيدنسز سانت ريجس عمان وذا سكاي لاين ريزيدنسز في محافظة العاصمة؛ في حين تحتضنُ مدينةُ العقبةِ مشروعي سرايا العقبةِ وقريةِ الراحة.