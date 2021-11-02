اتفاقية تعاون بين كابيتال بنك والمفوضية الأوروبية وبنك التنمية الهولندي

الوكيل الاخباري - أعلن كابيتال بنك وبنك التنمية الريادية الهولندي FMO، عن توقيع اتفاقية لضمان القروض بقيمة 20 مليون دولار مخصص لتمويل قروض المشروعات المتناهية الصغر، والشركات الصغيرة والمتوسطة التابعة لرواد الأعمال الشباب والمتضررين من جائحة كورونا، والذي سيُمنح من خلال شركات تمويل الأعمال الصغيرة في الأردن؛ لواء المتحدة لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة، وسندكم لتمويل الأعمال.

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وسيوفر ضمان القروض هذا فرصة هامة لشركات التمويل "لواء" و"سندكم" للوصول لمصادر تمويل كبيرة ومستدامة مقدمة من كابيتال بنك وبضمان برنامج NASIRA، تستهدف قطاع المشاريع متناهية الصغر، والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في السوق المحلي.



وبرنامج NASIRA التابع للصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة (EFSD) وصندوق (MASSIF) للشمول المالي الذي يديره بنك التنمية الريادي الهولندي الـFMO نيابة عن الحكومة الهولندية، هو برنامج معد لتشارك المخاطر التمويلية مع المؤسسات المالية المحلية التي يدعمها الاتحاد الأوروبي.

ويعتمد هذا البرنامج على نهج جديد لتوفير الدعم للفئاتغير المخدومة مالياً، وتحديداً رواد الأعمال من فئات الشباب، والسيدات، والمهاجرين، والمتضررين من جائحة كورونا، وهي الفئات التي عادة ما تعاني من نقص التمويل من البنوك بسبب المخاطر العالية الناجمة عن عدم وجود ضمانات وتاريخ ائتماني.

لذا يعمل برنامج ضمان القروض NASIRA على التغلب على هذه العقبة عن طريق الموافقة مسبقاً على مشاركة خسائر الائتمان المحتملة التي قد تنتج عن عمليات الإقراض لهذه الفئات.



يوفر كابيتال بنك، التابع لمجموعة كابيتال بنك - واحدة من أكبر المؤسسات المصرفية العاملة في الأسواق الأردنية والإقليمية، منذ إنشاءه في عام 1995 الحلول المصرفية المبتكرة التي تخدم كافة عملاء التجزئة والشركات، مع تركيزه على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أنه يتّبع استراتيجية ثنائية بحيث يخدم بشكل مباشر الشركاتالصغيرة والمتوسطة، والمشاريع الريادية عن طريق الشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية المحلية وغيرها من شركات الإقراض الصغيرة والمتوسطة البديلة التي توفر تمويلاً للمشروعات المتناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة.



ولدعم وتعزيز جهود كابيتال بنك في الوصول إلى تلك المشاريع، سيقدمFMO محفظة ضمان القروض NASIRA التي تغطي القروض المقدمة إلى رواد الأعمال الشباب والمتضررين من جائحة كورونا، حيث ستوجه هذه القروض لدعم المشاريع المدرة للدخل.



وفي حديثه عن هذا البرنامج ، قال مدير إدارة المؤسسات المالية في كابيتال بنك جمال القضاة: "بصفتنا بنكاً رائداً في مجال تمويل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، فإن كابيتال بنك يمتلك فهماً عميقاً للدور المهم الذي يلعبه هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، ونحن ممتنونلـFMO والمفوضية الأوروبية لتقديم هذا التمويل، الذي سيدعم ويعزز القطاع ويمكّن شركاته من الحفاظ على سيولتها ومرونتهاوذلك في أعقاب الظروف الاستثنائية التي أحدثها وباء فيروس كورونا، وسيؤدي هذا بدوره إلى المساهمة في إحداث التنمية المستدامة من خلال نمو القطاع الخاص وإيجاد فرص العمل ".



من جانبها أعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن ماريا هادجيثيودوسيو، عن سعادتها بتوقيع هذه الصفقة بين FMO وكابيتال بنك، وبالدعم الذي يوفره هذاالضمان المقدم من الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة، وقالت:" سيساعد تعاوننا الممتاز مع FMO في إطار البرنامج الرائد NASIRA في تعزيز ودعم الشمول المالي، ليس فقط في الأردن ولكن أيضًا في بلدان أخرى في المنطقة."



بدوره، أكد Huib-Jan de Ruijter كبير مسؤولي الاستثمار في صندوق FMO، أن الهدف من برنامج الضمان المقدم لكابيتال بنك هو توفير الأموال لدعم المشاريع المتناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة.

في ذات الوقت ومن خلال تغطية محفظة شركتي لواء وسندكم ضمن برنامج NASIRA ، نعتزم المساهمة في نمو نظام بيئي مالي محلي مستدام وتدعيم المدخرات المحلية".