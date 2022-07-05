البنك العربي يطلق تطبيق "عربي نكست" للشركات الصغيرة والمتوسطة

الوكيل الإخباري - أطلق البنك العربي مؤخراً تطبيقه البنكي المخصص لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة تحت اسم "عربي نكست" وهو الأول من نوعه في المملكة، وذلك في إطار سعي البنك المستمر نحو تطوير برامجه وخدماته المصرفية وتقديم حلول بنكية شاملة تناسب احتياجات وتطلعات جميع الشرائح والقطاعات.

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ويعد تطبيق "عربي نكست" من الحلول التكنولوجية الرائدة على صعيد قنوات الخدمات المصرفية الرقمية المخصصة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يوفر باقة شاملة من المزايا الجديدة والخدمات الرقمية المتكاملة صممت خصيصاً لتلبية احتياجات هذا القطاع ومنها التسجيل على التطبيق بشكل ذاتي للشركة وإدارة حسابات الشركة في أي وقت ومن أي مكان.

كما يتيح التطبيق إجراء التحويلات البنكية رقمياً داخل البنك العربي ولحسابات أخرى لدى البنوك المحلية والخارجية وكذلك تسديد فواتير الشركة رقمياً، والإستفادة من خدمة "كليك" للشركات للتحويلات المالية السريعة، إلى جانب إدارة المستخدمين والموافقة على المعاملات المختلفة حسب الصلاحيات، هذا بالإضافة لميزة الاطلاع على حسابات الشركة من خلال شاشة عرض معلومات الحساب الأساسية. ويتوفر تطبيق "عربي نكست" لعملاء البنك العربي من خلال آبل ستور وجوجل بلاي.



ويوفر البنك العربي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة حلول رقمية اخرى والتي تتيح إمكانية تقديم طلب لفتح حساب إلكترونياً في أي وقت ومن أي مكان بخطوات سهلة وسريعة، وإمكانية التقدّم بطلبات قروض الأعمال التشغيلية وقروض نقاط البيع إلكترونياً عن طريق تحديد مبلغ القرض، معلومات الشركة والبيانات الأخرى المطلوبة على المنصة بكل سهولة ويسر.



وفي تعليقه على إطلاق الخدمات الجديدة، قال السيد سليمان أبو خضر، مدير وحدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك العربي - الأردن: "يأتي إطلاق تطبيق "عربي نكست" ضمن استراتيجية البنك العربي ودوره المحوري في مواكبة التطورات الحاصلة في بيئة الأعمال، حيث يتجلى ذلك من خلال توفير خدمات وحلول تلبي متطلبات قطاع الشركات وتواكب تطلعاتهم كما تتيح تجربة رقمية شاملة ومتطورة لإدارة مختلف معاملات الشركات البنكية."

وأضاف: "صُمم التطبيق الجديد خصيصاً لدعم أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ يوفر لهم باقة شاملة من المزايا والخدمات الرقمية التي تمكنهم من إدارة حساباتهم على مدار الساعة ومن أي مكان."



وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يعتبر من المؤسّسات المصرفية الرائدة محلياً وإقليمياً في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. فإلى جانب الحلول والقنوات الرقمية المتطورة التي يتيحها البنك لهذا القطاع الحيوي فهو يقدم كذلك مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية عبر شبكة مراكز الأعمال وفروع البنك المنتشرة في أنحاء المملكة بهدف دعم أعمال هذه الشركات وتعزيز نموها.

وقد حصل البنك العربي مؤخّراً على العديد من الجوائز من جهات عالمية مرموقة كان أبرزها جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2022 وذلك للعام السابع على التوالي، وجائزة الأفضل في الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن للعام 2021 من مجلة غلوبال فاينانس (Global Finance) العالمية، بالإضافة إلى جائزة أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط للعام 2021 من مجلة إيميا فاينانس.

