السالم: مجموعة كابيتال بنك تستعد لانطلاقة مصرفية جديدة في الأردن والعراق يقودها الابتكار والتحول الرقمي

الوكيل الاخباري - افتتح رئيس مجلس إدارة كابيتال بنك، باسم خليل السالم، المبنى الجديد لكابيتال بنك في منطقة العبدلي، معلناً عن انطلاقة مصرفية جديدة لمجموعة كابيتال بنك يقودها الابتكار والتحول الرقمي، وذلك بعد توسعها في الأردن والعراق وارتفاع قيمة أصولها إلى ما يقارب3.5 مليار دينار أردني، كما ارتفعت حقوق المساهمين في المجموعة لتصل إلى قرابة 400 مليون دينار، لتكون بذلك واحدة من أكبر البنوك الأردنية العاملة في السوق المصرفي المحلي.

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وأكد السالم في كلمة الافتتاح وعقده أول اجتماع لمجلس الإدارة بحضور الإدارة التنفيذية، أن مجموعة كابيتالبنك ستعملعلى تحقيق الاستفادة القصوى من فرص النمو المستقبلية، وتنمية حجم أعمالها في الأسواق الرئيسية التي تعمل بها خصوصاً بعد ارتفاع عدد فروع كابيتال بنك في الأردن إلى 28 فرعاً وعدد فروع المصرف الأهلي العراقي إلى 18 فرعاً في العراق، مشيراً إلى أن الأردن يعد سوقاً استراتيجياً واعداً ذات فرص جاذبة للاستثمار خاصة وأنه يتمتع بعدد من المميزات الفريدة تتمثل في الموقع الجغرافي الفريد وخصائصه الديموغرافية المتميزة إلى جانب قوة قطاعه المصرفي.



وقال:"خلال السنوات القليلة الماضية، تمكّنت مجموعة كابيتال بنك وبفضل استراتيجيتها الطموحة من ترسيخ وتعظيم دورها وأثرها الاقتصادي والاستثماري في السوقين الأردني والعراقي، واليوم تستكمل المجموعة هذه المسيرة الرائدة وتخطو خطوات جديدة نحو تعزيز مركزها التنافسي وتوسيع انتشاره المحلّي والإقليميخاصة وأن المجموعة تُعد المؤسّسة المصرفيّة الأردنيّة الوحيدة التي تمتلك مصرفاً في العراق".



وأكد السالم،أن مجموعة من العوامل ستعمل على ترسيخ مكانة مجموعة كابيتال بنك وحضورها محلياً وإقليمياً منها الخدمات المصرفية المتميزة وخاصة الرقمية، وأصول المجموعةومطلوباتها التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الأونة الأخيرة بالإضافة إلى خبراتها البشرية وكوادره المؤهلة والمدربة، وشبكة فروعهاالمنتشرة في محافظات الأردن والعراق.



من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك، داود الغول،أن الإدارة التنفيذية لكابيتال بنك بدعم ومساندة من مجلس الإدارة، تنفذ استراتيجية طموحة لتحويل البنك إلى نموذج مصرفي رقمي متميز في السوق الأردني يتبنى التحول الرقمي في مختلف عملياته، ويقدم تجربة بنكية متطورة ومبتكرة لعملائه من الأفراد والشركات بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة وفقاً لأحدث المعايير العالمية، مشيراً إلى أن كابيتال بنك يُعد من أوائلالبنوك الأردنية الذي يقدم خدمات مالية عبر منصات رقمية مثل خدمة التشات بوت iCa على الفيسبوك ومن ثم على واتساب، مشدداً على أن التحول الرقمي بات اليوم ضرورة أكثر منه خياراً، وهذا ما أثبته تفشي جائحة كورونا.



وبين الغول، أن كابيتال بنك يُعد أيضاً سباقاً في إتاحة الفرصة أمام الأردنيين المقيمين وغير المقيمين من فتح حسابات إلكترونية من خلال الواتساب ودون الحاجة إلى زيارة الفروع، واعداً العملاء بتجربة مصرفية مريحة وآمنة ترتقي بتجاربهم مع كابيتال بنك.



