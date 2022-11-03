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الخميس، 03-11-2022 03:07 م

الشركة المعاصرة لتزويد المعدات تشارك في فعاليات "مؤتمر ومعرض سوفيكس العسكري 2022"

Pickup t60


الوكيل الإخباري - شاركت الشركة المعاصرة لتزويد المعدات وكلاء سيارات ام جي الحصريين في المملكة ضمن المؤتمر الذي عقد في منطقة العقبة الإقتصادية يوم الأثنين الموافق 1\11\2022 والتي تعتبر المشاركة الأولى لها.
وجاءت مشاركتها من خلال عرض البكب MGT60 الذي تم تعديله بحيث يمكن استخدامه كمزود للخدمات الدفاعية لقوات الشرطة وقوات الأمن وقوات العمليات الخاصة والتدخل السريع والدرك الذي يتمحور دورها حول الأمن والأستقرار، اذ يعتبر البكب MGT60 خياراً ممتازاً لهذه الفئة كون مواصفاته تواكب مواصفات آلياتها مع تصميم آمن ومريح في ظل التطور التكنولوجي والتقني والتقدم المتسارع في الصناعات الدفاعية حول العالم،  والعمل على تقديم الدعم التقني واللوجستي والاختيار الأمثل للقوات.

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وتجدر الاشارة بأن معرض "سوفيكس" تأسس في عام 1996 بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني ويعتبر من أهم المؤتمرات والمعارض العالمية المتخصصة في مجال تجهيز وتطوير معدات العمليات الخاصة والصناعات الدفاعية والأمن الداخلي، كما يجمع كبار القادة العسكريين وصناع القرار وممثلي الحكومات من مختلف دول الشرق الأوسط والعالم.
ومن جانبه اعرب م. محمد عمر شاهين الرئيس التنفيذي للمعاصرة عن مدى سروره واهمية المشاركة بمؤتمر ومعرض سوفيكس اولا بهدف ضمان التطوير والتعزيز المستمر لمنتجاتنا  وترك بصمة فخر الصناعة البريطانية في كل مكان وثانياُ اقامة مثل هذا المعرض العالمي في العقبة سيعكس اثرا ايجابياً على المدينة في جميع المجالات ويبرز دورها كمنطقة اقتصادية مميزة على المستوى الإقليمي.

 




 

 


 

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