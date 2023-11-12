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كتائب القسام في لبنان تعلن مسؤوليتها عن قصف شمال حيفا

الأحد، 12-11-2023 04:28 م

الكابتن زهير محمد الخشمان مستذكرًا ذكرى تفجيرات عمان الثامنة عشر، والتي وقعت في 9 نوفمبر، والتي استهدفت ثلاثة فنادق وأسفرت عن استشهاد 56 شخصًا وإصابة 115 آخرين

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على صفحته الشخصية في فيس بوك، الكابتن زهير محمد الخشمان مستذكرًا ذكرى تفجيرات عمان الثامنة عشر، والتي وقعت في 9 نوفمبر، والتي استهدفت ثلاثة فنادق وأسفرت عن استشهاد 56 شخصًا وإصابة 115 آخرين. اضافة اعلان


وصف الخشمان الهجوم بأنه لم يكن مجرد اعتداء على الأرواح بل على المبادئ الأردنية السامية في السلام والتسامح.

أكد الخشمان على قوة وعزم الأردن في مقاومة مثل هذه الاعتداءات، مشددًا على أن الأردن بتاريخه المشرف عزز ركائز الأمن والاستقرار في أراضيه. كما أبرز موقف الأردن الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مدينًا كل أشكال العنف ضد المدنيين في غزة وغيرها، ومشيرًا إلى التمسك بالسلام كخيار استراتيجي.

في ختام منشوره، جدد الخشمان العهد بالعمل من أجل مستقبل يسوده السلام والازدهار للأردن وللمنطقة بأسرها، مؤكدًا على التزام الأردن بإرثه في دعم العدالة والسلام.

 




 

 


 

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