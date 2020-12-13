المركزية تويوتا تودع عام 2020 بعروض مميزة على سيارتي كورولا وكامري

الوكيل الاخباري - تودع "المركزية تويوتا" العام الحالي بحملة ترويجية مميزة على اثنتين من أشهر سياراتها – تويوتا كورولا وتويوتا كامري، اعتبارًا من 8 كانون الأول الحالي ولغاية 31 من الشهر نفسه، وذلك بالتعاون مع كابيتال بنك.



وخلال هذه الحملة، أصبح امتلاك هذين الطرازين الرائعين أسهل، حيث تتوفر سيارة تويوتا كورولا بتمويل على مدار ثلاث سنوات وفائدة 0% (تطبق الشروط والأحكام)، في حين يمكن اقتناء سيارة تويوتا كامري بدفعة أولى قيمتها 3990 دينارًا أردنيًا (تطبق الشروط والأحكام).

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ترحب "المركزية تويوتا" بالجميع في معرضها في شارع مكة خلال فترة الحملة للاستفادة من هذه العروض الاستثنائية.



