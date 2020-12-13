الأحد 13-12-2020
الوكيل الاخباري

الصحة تكشف طريقة التسجيل لأخذ مطعوم كورونا بالاردن

بشرى حكومية سارة بعد انخفاض اصابات كورونا

ألمانيا: 321 وفاة و20200 إصابة جديدة بكورونا

سلطنة عُمان: 571 إصابة جديدة بكورونا

رئيس المجلس القضائي ينعى الوزير الأسبق طاهر حكمت

الأعيان يناقش صيغة رده على خطاب العرش الثلاثاء

قرار عاجل جداً من رئيس الوزراء - وثيقة

إغلاق بلدية الوسطية اثر إصابتين بكورونا

حقيقة العثور على سبائك ذهبية في كهف بإربد

وفاة طبيب أردني يعمل في مستشفى خاص بكورونا

الأحد، 13-12-2020 03:48 م

المركزية تويوتا تودع عام 2020 بعروض مميزة على سيارتي كورولا وكامري

Toyota EOY Post-01 (1)


الوكيل الاخباري - تودع "المركزية تويوتا" العام الحالي بحملة ترويجية مميزة على اثنتين من أشهر سياراتها – تويوتا كورولا وتويوتا كامري، اعتبارًا من 8 كانون الأول الحالي ولغاية 31 من الشهر نفسه، وذلك بالتعاون مع كابيتال بنك.

 وخلال هذه الحملة، أصبح امتلاك هذين الطرازين الرائعين أسهل، حيث تتوفر سيارة تويوتا كورولا بتمويل على مدار ثلاث سنوات وفائدة 0% (تطبق الشروط والأحكام)، في حين يمكن اقتناء سيارة تويوتا كامري بدفعة أولى قيمتها 3990 دينارًا أردنيًا (تطبق الشروط والأحكام).

اضافة اعلان

ترحب "المركزية تويوتا" بالجميع في معرضها في شارع مكة خلال فترة الحملة للاستفادة من هذه العروض الاستثنائية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
https___i.forbesimg.com_media_lists_companies_arab-bank_416x416

البنك العربي يطلق عرضاً خاصاً بالتعاون مع كيا الأردن

Carnival_laptop - 13-12-2020

أجهزة الحاسوب الشخصي من هواوي تعزز مكانتها كأفضل مجموعة لدى المستخدمين

Carnival_tablets

أشياء رائعة يمكنك القيام بها باستخدام أجهزة HuaweiMatePad اللوحية

REINA_Digital_Ad_12000JD-1

مؤسسة الوحدة للتجارة - هيونداي الأردن تطلق عرضا خاصا على سيارة رينا 2020

20191003105155-tukiet-om-ali-

تكية أم علي توقع اتفاقية شراكة مع مؤسسة خطوات

rental-cars--website-banners-ar

خصومات حصرية لحاملي بطاقات البنك العربي من خلال موقع Rentalcars لتأجير السيارات

أخبار متعلقة
Capital Bank Logo Variations-03

كابيتال بنك يطلق خدمة WhatsApp المصرفية الجديدة

Capital Bank Logo Variations-03

كابيتال بنك يوقع اتفاقية باقة الأعمال لمساعدة عملائه من الشركات في ترويج وتسويق منتجاتهم على السوق المفتوح

كابيتال بنك

موظفو كابيتال بنك يطلقون حملتهم السنوية لدعم حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي

103272805_3141633292559847_853511230990987352_n

الأطفال يشاركون أفكارهم حول مستقبل التنقل من خلال الرسم مع المركزية تويوتا