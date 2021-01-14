المكتب العربي للإعلان يضم صحيفة زاد الأردن لقائمة الناشرين المستفيدين من خدماته المتخصصة في الحلول الإعلانية الرقمية المبرمجة

الوكيل الاخباري - ضم المكتب العربي للإعلان "ATD"، الرائد في مجال الحلول الإعلانية الرقمية المبرمجة على مستوى المنطقة، صحيفة "زاد الأردن الإلكترونية"، لقائمة الناشرين المستفيدين من خدماته التي يقدمها لهم، وذلك بموجب اتفاقية تعاون وقعت بين الطرفين مؤخراً.

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وبموجب الاتفاقية التي وقعها كل من مؤسس "ATD" ورئيس مجلس إدارته، رجل الأعمال الأردني، محمد عليان، ومؤسس وناشر صحيفة "زاد الأردن"، أحمد الوكيل، يقوم المكتب بإدارة الحملات الإعلانية على موقع الصحيفة ومبيعاتها، كما يتولى مهمة إدارة المخزون والتكاليف القابلة للجرد لديها بشكل حصري باعتباره الوكيل الإعلاني الرقمي الحصري للصحيفة، وذلك من خلال منصته المبرمجة والمبنية على التكنولوجيا الحديثة.



وفي تعليق له على هذا الشأن، قال مدير عام مكتب ومنصة "ATD"، محمد سرور الذي كان حاضراً في حفل توقيع الاتفاقية: "ستمكننا هذه الشراكة من خدمة أول وكالة إلكترونية متخصصة في المجال الإخباري في المملكة، صحيفة زاد الأردن، التي تحظى باهتمام الكثير من المعلنين والقراء، والتي لن ندخر جهداً لمساندتها في تحقيق أعلى كفاءة في الجانب التشغيلي على الصعيدين الداخلي والخارجي، وذلك من خلال منصتنا التي تسهم في تطوير إدارة عملها في مجال الإعلان الرقمي المدفوع وتنظيمه، كما تسهم في تنفيذ حملات إعلانية أكثر فعالية من حيث الاستهداف المركز الدقيق والأسرع، ومن حيث التكلفة أيضاً، وهو ما نجسد عبره هدفنا الأساسي المتمثل في تحويل البيئة الرقمية لبيئة ذات قيمة أكبرلكافة الأطراف من معلنين وناشرين وجمهور مستهدف."



وفي تصريح له، أكد الوكيل تطلعه لجني ثمار هذه الاتفاقية، مضيفاً: "ستكون هذه التجربة بمثابة نقطة مفصلية بالنسبة لنا؛ ذلك أننا سنوائم متطلبات المعلنين لدينا مع اهتمامات المتصفحين على نحو أفضل من ذي قبل وبآلية أكثر تطوراً وبساطة، ما سيحقق رؤيتنا بأن نواصل تقديم خدمة مميزة نترجم بها اسمنا، زاد الأردن" على أرض الواقع."



ويقدم المكتب العربي للإعلان الفرصة للمعنيين للاستفادة من التجربة الإعلانية الرقمية المميزة التي يتيحها، والتي تتسم بالسهولة والفعالية، وبالقدر الكبير من التحكم المستقل، بالإضافة لخيارات إدارتها من قبل المستفيدين منها أو من قبل فريق "ATD".

وسيساند المكتب العربي للإعلان صحيفة "زاد الأردن" في الوصول لتحكم استباقي أكبر في قوائم جرد الإعلانات والحجوزات الخاصة بها على موقع الصحيفة، وفي بيانات المتصفحين، وفقاً لمنهجية من شأنها تعزيز عائدات الإعلانات، وتقديم تجربة مميزة ومنطوية على الفائدة بالنسبة لزوار وقراء الموقع. هذا وتعتبر الاتفاقية مع صحيفة "زاد الأردن" واحدة من الاتفاقيات التي وقعها المكتب العربي للإعلان مع قائمة من كبار المعلنين والناشرين والقنوات الإخبارية والمواقع الإلكترونية في المملكة، ممن استطاع بفضل تميزه بالفكرة والمضمون، أن يستقطبهم حتى قبل انطلاقته الفعلية المخطط لها في الأول من شباط 2021.



