السواقين والمركبات تطرح 218 رقماً ثلاثياً مميزاً تحمل ترميز واحد

إدارة ترخيص السّواقين والمركبات
الوكيل الإخباري-   إدارة ترخيص السواقين والمركبات تطرح 218 رقماً ثلاثياً مميزاً تحمل ترميز واحد ( والمبينة بالكشف المرفق )للبيع المباشر من خلال البوابة الإلكترونية والتي كانت ستباع بالمزاد العلني وهي تشكل ما نسبته 24 % من الأرقام الثلاثية.

❖ البيع سيبدأ يوم الأحد الموافق 7-9-2025 م، في تمام الساعة الخامسة مساءً من خلال البوابة الإلكترونية لإدارة ترخيص السواقين والمركبات


❖ يمكن الدخول على البوابة من خلال الرابط: https://eservices.dvld.gov.jo
 
أو من خلال الـ  QR code التالي :-

 


Image1_920256172833328215432.jpg
Image2_920256172833328215432.jpg 

 
 
