السواقين والمركبات تطرح 218 رقماً ثلاثياً مميزاً تحمل ترميز واحد

❖ البيع سيبدأ يوم الأحد الموافق 7-9-2025 م، في تمام الساعة الخامسة مساءً من خلال البوابة الإلكترونية لإدارة ترخيص السواقين والمركبات
❖ يمكن الدخول على البوابة من خلال الرابط: https://eservices.dvld.gov.jo
أو من خلال الـ QR code التالي :-
