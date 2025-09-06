الوكيل الإخباري- إدارة ترخيص السواقين والمركبات تطرح 218 رقماً ثلاثياً مميزاً تحمل ترميز واحد ( والمبينة بالكشف المرفق )للبيع المباشر من خلال البوابة الإلكترونية والتي كانت ستباع بالمزاد العلني وهي تشكل ما نسبته 24 % من الأرقام الثلاثية.

اضافة اعلان



❖ البيع سيبدأ يوم الأحد الموافق 7-9-2025 م، في تمام الساعة الخامسة مساءً من خلال البوابة الإلكترونية لإدارة ترخيص السواقين والمركبات



❖ يمكن الدخول على البوابة من خلال الرابط: https://eservices.dvld.gov.jo



أو من خلال الـ QR code التالي :-