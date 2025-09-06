السبت 2025-09-06 07:09 م
 

اختتام أعمال المرحلة الأولى من برنامج المعهد السياسي للأحزاب

السبت، 06-09-2025 04:59 م

الوكيل الإخباري-    اختتمت الهيئة المستقلة المرحلة الأولى من برنامج المعهد السياسي للأحزاب، الذي انطلق أمس الجمعة واشتمل على موضوعين في النظرية الديمقراطية والقانون والديمقراطية.

وجاء البرنامج، الذي شارك فيه عدد من الخبراء بحضور ممثلين عن الأحزاب من الشباب من عمر 18- 30 عاما، بالتعاون مع المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب، ويتناول 6 مواضيع تدريبية تستمر حتى منتصف كانون الأول المقبل.

 

بحسب بيان للهيئة اليوم السبت، تناول البرنامج، عددا من المحاور المتعلقة بدور القانون في دعم الديمقراطية، ودور الديمقراطية في تطوير القانون، والرقابة على دستورية القوانين والتشريعات المرتبطة بها، والمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية وفق منظومة التشريعات الوطنية، والعلاقة المتبادلة بين الديمقراطية والقانون والخبرات العامة،

 
 
