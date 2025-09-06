اختتام أعمال المرحلة الأولى من برنامج المعهد السياسي للأحزاب

الوكيل الإخباري- اختتمت الهيئة المستقلة المرحلة الأولى من برنامج المعهد السياسي للأحزاب، الذي انطلق أمس الجمعة واشتمل على موضوعين في النظرية الديمقراطية والقانون والديمقراطية.

اضافة اعلان



وجاء البرنامج، الذي شارك فيه عدد من الخبراء بحضور ممثلين عن الأحزاب من الشباب من عمر 18- 30 عاما، بالتعاون مع المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب، ويتناول 6 مواضيع تدريبية تستمر حتى منتصف كانون الأول المقبل.