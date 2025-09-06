بلدية الطفيلة تطلق حملة لإغلاق المحال غير المرخصة

وقال رئيس لجنة البلدية، الدكتور محمد الخصبة، إن البلدية سبق وأن منحت مهلة قانونية لأصحاب المحال المخالفة لتصويب أوضاعهم، كما وجهت لهم إنذارات رسمية لتجديد تراخيصهم، إلا أن بعضهم ما زال متخلفا عن التسديد، إذ تتراكم على بعض المحال مبالغ مالية تعود لأكثر من خمس سنوات.
وأوضح أن البلدية شكلت لجنة خاصة لتنفيذ الإغلاقات تدريجيا، في المناطق الإدارية التابع لها، وهي: (وسط المدينة، واد زيد، الحسين، عيمة، العين البيضاء)، مؤكدا في الوقت ذاته أن الهدف من الحملة ليس الإغلاق بحد ذاته، بل حث التجار على الالتزام بالقانون وتسوية أوضاعهم، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها القطاع التجاري في المحافظة.
-
أخبار متعلقة
-
انعقاد الجلسة الأخيرة لمناقشة البرنامج التنفيذي الثاني "للتحديث الاقتصادي"
-
إيجاز صحفي حكومي اليوم
-
بني مصطفى تعرض لأبرز مبادرات قطاع تمكين المرأة خلال الفترة المقبلة
-
وفد وزاري يطلع على الواقع الخدمي والبيئي في الأزرق
-
اختتام المرحلة التدريبية الثالثة من برنامج نشامى 2025
-
السواقين والمركبات تطرح 218 رقماً ثلاثياً مميزاً تحمل ترميز واحد
-
إطلاق نتائج دراسة ميدانية حول احتياجات وأولويات المواطنين في بلدية إربد
-
اختتام أعمال المرحلة الأولى من برنامج المعهد السياسي للأحزاب