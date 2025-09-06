السبت 2025-09-06 07:08 م
 

بلدية الطفيلة تطلق حملة لإغلاق المحال غير المرخصة

الطفيلة
الطفيلة
 
السبت، 06-09-2025 05:21 م

الوكيل الإخباري-    أطلقت بلدية الطفيلة الكبرى حملة شاملة لإغلاق المحال التجارية غير المرخصة، في إطار جهودها لتعزيز الرقابة على المحال المخالفة، وتنظيم سوق العمل، وتوثيق المهن المختلفة ضمن قاعدة بيانات شاملة.

وقال رئيس لجنة البلدية، الدكتور محمد الخصبة، إن البلدية سبق وأن منحت مهلة قانونية لأصحاب المحال المخالفة لتصويب أوضاعهم، كما وجهت لهم إنذارات رسمية لتجديد تراخيصهم، إلا أن بعضهم ما زال متخلفا عن التسديد، إذ تتراكم على بعض المحال مبالغ مالية تعود لأكثر من خمس سنوات.

اضافة اعلان


وأوضح أن البلدية شكلت لجنة خاصة لتنفيذ الإغلاقات تدريجيا، في المناطق الإدارية التابع لها، وهي: (وسط المدينة، واد زيد، الحسين، عيمة، العين البيضاء)، مؤكدا في الوقت ذاته أن الهدف من الحملة ليس الإغلاق بحد ذاته، بل حث التجار على الالتزام بالقانون وتسوية أوضاعهم، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها القطاع التجاري في المحافظة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

علم مصر

عربي ودولي الخارجية المصرية: معبر رفح مفتوح والإغلاق من الجانب الاسرائيلي

رئاسة الوزراء

أخبار محلية انعقاد الجلسة الأخيرة لمناقشة البرنامج التنفيذي الثاني "للتحديث الاقتصادي"

رئاسة الوزراء

أخبار محلية إيجاز صحفي حكومي اليوم

وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى

أخبار محلية بني مصطفى تعرض لأبرز مبادرات قطاع تمكين المرأة خلال الفترة المقبلة

وفد وزاري يطلع على الواقع الخدمي والبيئي في الأزرق

أخبار محلية وفد وزاري يطلع على الواقع الخدمي والبيئي في الأزرق

وزارة الشباب

أخبار محلية اختتام المرحلة التدريبية الثالثة من برنامج نشامى 2025

وزارة التربية والتعليم

خاص بالوكيل التربية لـ " الوكيل " : لا إلغاء لإجازة يوم السبت في المدارس

إدارة ترخيص السّواقين والمركبات

أخبار محلية السواقين والمركبات تطرح 218 رقماً ثلاثياً مميزاً تحمل ترميز واحد



 
 





الأكثر مشاهدة