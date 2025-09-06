بلدية الطفيلة تطلق حملة لإغلاق المحال غير المرخصة

الوكيل الإخباري- أطلقت بلدية الطفيلة الكبرى حملة شاملة لإغلاق المحال التجارية غير المرخصة، في إطار جهودها لتعزيز الرقابة على المحال المخالفة، وتنظيم سوق العمل، وتوثيق المهن المختلفة ضمن قاعدة بيانات شاملة.



وقال رئيس لجنة البلدية، الدكتور محمد الخصبة، إن البلدية سبق وأن منحت مهلة قانونية لأصحاب المحال المخالفة لتصويب أوضاعهم، كما وجهت لهم إنذارات رسمية لتجديد تراخيصهم، إلا أن بعضهم ما زال متخلفا عن التسديد، إذ تتراكم على بعض المحال مبالغ مالية تعود لأكثر من خمس سنوات.

