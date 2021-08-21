'النميرة للأملاح المختلطة والطين' توقع اتفاقية لتطوير تركيبات لمستحضرات 

الوكيل الاخباري - وقعت شركة النميرة للأملاح المختلطة والطين -إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لشركة البوتاس العربية - يوم الخميس الموافق 19/8/ 2021 اتفاقية بحث وتطوير حصرية مع شركة سنا للأبحاث الصيدلانية (Sana Pharma) لتطوير تركيبات كيميائية وفيزيائية لمستحضرات تجميلية وطبية جديدة مستخلصة من البحر الميت ومتطابقة مع المواصفات الفنية المعتمدة محلياً ودولياً وذات جودة عالية.



وتعتبر شركة سنا للأبحاث الصيدلانية واحدة من كبريات الشركات الأردنية المتخصصة في تطوير وتصنيع وتسويق المستحضرات الصيدلانية، ومعتمدة دوليا كمختبرات مرجعية محكمة، كما تمتد مشاريعها لأكثر من 24 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا.



وجرى توقيع الاتفاقية من قبل عضو مجلس الإدارة والمدير العام بالوكالة لشركة النميرة، السيد محمد الطاهر، وعن شركة سنا للأبحاث الصيدلانية رئيس مجلس الإدارة والمدير العام الدكتور سامر النجار، وبحضور رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، وذلك بحضور رئيس هيئة مديري شركة النميرة للأملاح المختلطة والطين، المهندس شحاده أبو هديب، والرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، ونائب رئيس هيئة المديرين في شركة النميرة الدكتور معن النسور.

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وبموجب الاتفاقية، ستقوم شركة سنا فارما بتطوير تركيبات لعدد من المستحضرات من المواد الخام المستخلصة من البحر الميت والتي تحتفظ شركة النميرة بالحق الحصري لاستخراجها، وذلك بعد إجراء واجتياز كافة الاختبارات والتحاليل على هذه التركيبات وفق المعايير المحلية والدولية للحصول على منتجات تعاقدية جديدة نهائية، على أن يتم تطوير أول منتج خلال فترة لا تتجاوز عشرة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية.



وستقوم " سنا فارما" بتسجيل هذه المستحضرات محليا وفق المتطلبات والشروط الموضوعة من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية، إضافة إلى تسجيلها عالمياً حتى تتمكن شركة النميرة حصرياً من تسويقها وتوزيعها في جميع أنحاء العالم، وتلبية متطلبات السوق والمستهلكين محلياً وعالمياً.



وعقب توقيع الاتفاقية، شدد المهندس أبو هديب على أهمية قطاع منتجات البحر الميت الذي يعتبر من القطاعات الصناعية المهمة والتي يجب إيلائها الاهتمام والعناية الكافيين، وذلك لما تتمتع به هذه المنتجات الطبيعية من سمعة ايجابية لفوائدها العديدة التي تلاقي قبولا لدى المستهلكين في مختلف الأسواق العالمية، لافتاً إلى ضرورة الاستثمار في البنية التحتية وتطوير مهارات وكفاءات العاملين في "النميرة".



من جانبه، أكد الدكتور النسور، أن تطوير شركة النميرة لمنتجات ومستحضرات تجميلية وطبية سيعمل على تعزيز تنافسية قطاع منتجات البحر الميت الأردني في الأسواق العالمية ويعمل على تحسين القدرة التصديرية للأردن في هذا الجانب، موضحاً أن التنفيذ السليم لخطة "النميرة" الاستراتيجية سيخدم سمعة المنتجات الوطنية وخاصة منتجات الشركة.



بدوره، أشار الطاهر إلى أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية "النميرة" التي تهدف إلى إيجاد منتجات ومستحضرات طبيعية من المواد الخام من أملاح وطين البحر الميت تمتاز بجودتها العالية، مبيناً أن الشركة وقعت أيضاً إتفاقية مع شركة تسويق أردنية لتطوير الهوية المؤسسية للشركة وتطوير استراتيجيتها التسويقية وتحسين وتطوير عملية التعبئة والتغليف للمنتجات حتى تتمكن من المنافسة وتضاهي مثيلاتها من العلامات التجارية في جميع أنحاء العالم.



وتجدر الإشارة إلى أن شركة النميرة حققت إنجازات إيجابية خلال النصف الأول من العام الجاري، نتيجة قدرة الشركة على تلبية احتياجات العملاء المتزايدة من خدمات ومنتجات، إضافة إلى ضبط النفقات وإدارة مواردها بالطريقة المثلى.