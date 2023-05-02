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الثلاثاء، 02-05-2023 12:57 م

ام جي تعزز أسطول سيارات "لمكاتب تأجير سياحية" عبر اتفاقيات بيع تضم (100) مركبة

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الوكيل الإخباري - أعلنت الشركة المعاصرة لتزويد المعدات _الوكيل الحصري لعلامة "ام جي"، عن توقيعها اتفاقيات بيع مع عدة شركات تأجير سياحية، لتسليم (130) مركبة  للإنضمام الى أسطولها السياحي.اضافة اعلان


وتأتي هذه الإتفاقيات لتعزيز تواجد"ام جي" ضمن أسطول السيارات المستأجرة والذي يضم (130) سيارة من مختلف الموديلات (2023) كانت قد سلمتها الشركة قبل عيد الفطر السعيد، وتساهم هذه الإتفاقيات فيي تعزيز مبيعات "ام جي " في  السوق الأردني حيث حققت ارتفاعاً ملحوظا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها في العام السابق.

هذه المحطّة البارزة ضمن مسيرة الشركة لم يكن بالمقدور تحقيقها لولا الدعم الاستثنائي من شبكة وكلاء ’إم جي‘ وخطط التوسُّع القوية التي تعتمدها العلامة التجارية، ولطالما ركّزت العلامة التجارية بشكل دائم على ضمان أعلى مستويات خدمة العملاء، ومن ناحية أخرى، هناك الضمان المتوفر على جميع الطرازات لمدّة 6 سنوات / مسافة 200,000 كلم، مجتمعاً مع العروض الاستثنائية المتوفرة لصالح العملاء الجدد والحاليين، وهو ما يضمن راحة البال التامّة في كافة الأوقات الصعبة.

تستمر ’إم جي‘ بتحقيق نمو مضاعَف الأرقام منذ أن باشرت عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، لتصل إلى زيادة مبيعاتها بنسبة 40 بالمئة. والآن، أصبحت ’إم جي‘ بين أول 6 علامات تجارية للسيارات في المنطقة، وهي تتابع الريادة عبر زيادات كبيرة بالحصص السوقية.

الشركة المعاصرة في تطلع لتوسيع نطاق هذه الشراكات الإستراتيجية وهدفها ان تصبح ام جي السيارة الأولى في السوق الأردني تخدم جميع القطاعات وجميع الاحتياجات.

 




 

 


 

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