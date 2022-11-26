السبت 26-11-2022
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السبت، 26-11-2022 11:18 ص

انطلاق حملة "دفا توتال" السنوية من توتال إنيرجيز بسحب أسبوعي على مئات بطاقات البنزين

TotalEnergies Dafa Campaign- image


الوكيل الإخباري - انطلقت مؤخراً حملة دفا توتال السنوية الخاصة بتوصيل الديزل الي المنازل من توتال إنيرجيز - الرائدة في مجال تسويق المنتجات النفطية- بمزايا وخصومات عديدة.
حيث تتيح الحملة لعملاء توتال إنيرجيز شراء احتياجاتهم من أفضل أنواع وقود التدفئة المنزلية وأكثرها جودة،
كما توفر عرض التوصيل المجاني وبدون عمولات عند الدفع باستخدام بطاقات فيزا ، إضافة إلى إمكانية تقسيط مشترياتهم من هذا الوقود لمدة 3 أشهر، وبدون فوائد وبالتعاون مع عدد من البنوك الرئيسه.

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وستقوم توتال إنيرجيز بعمل سحوبات اسبوعيه لكافه زبائنها الذين اتمو عمليات شراء ديزل دفا توتال ليتنافسو على الفوز ببطاقات بنزين تتراوح ما بين 5 دنانير وحتى 250 ديناراً ولأكثر من مئة رابح اسبوعياً .
وعادة ما تنقل توتال إنيرجيز وقود الديزل لمنازل عملائها على متن أسطول كبير من الناقلات والصهاريج المتطورة الخاصة بالشركة وضمن أهم إجراءات الأمان والسلامة المتبعة في هذا المجال وأعلى معايير الجوده .

 




 

 


 

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