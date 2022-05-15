بنك الإسكان وشركة "نتوركإنترناشيونال" يوقعان اتفاقية تعاون حصرية لتوفير خدمات دفع إلكترونية متطورة

الوكيل الإخباري - استكمالاً لجهوده في تقديم المنتجات والخدمات الرقمية عالية المستوى لعملائه، وقع بنك الإسكان – البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة- مؤخراً اتفاقية تعاون استراتيجية وحصرية مع شركة "نتوركإنترناشيونال الاردن" ، المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لتمكين البنك من تقديم مجموعة متنوعة من البطاقات ومنتجات الدفع الرقمية، محلياً ودولياً، ووفق أعلى الامتيازات الممكنة على بطاقات الدفع وبما يتماشى مع تطلعات واحتياجات شرائح العملاء المختلفة.

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ووقع الاتفاقية، الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان، عمار الصفدي، والرئيس التنفيذي لمجموعة نتورك، ناندان مير، وذلك بحضور عدد من كبار الموظفين من الجانبين.

وبموجب الاتفاقية، سيقدم بنك الإسكان، بالتعاون مع شركة "نتوركإنترناشيونال الاردن "، مجموعة متنوعة من البطاقات ومنتجات الدفع الرقمية، محلياً ودولياً، وفق أعلى الامتيازات الممكنة على هذه البطاقات الدفع وبما يتماشى مع تطلعات واحتياجات شرائح العملاء المختلفة.



وقال الصفدي عقب توقيع الاتفاقية:"نتطلع إلى العمل مع شركة "نتوركإنترناشيونال الاردن " التي تمتلك خبرات واسعة في مجال الدفع الإلكتروني لتوفير منتجات وحلول دفع مبتكرةلعملائنا من حاملي البطاقات الائتمانية الذين يتصدرون قائمة أولوياتنا واهتماماتنا في البنك، حيث نأمل من خلال هذه الشراكة إثراء تجارب هؤلاء العملاء وتعزيز القيمة المضافة لمنتجاتنا."



من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي والإقليمي لمنطقة المشرق العربي لدى شركة "نتوركإنترناشيونال-الأردن"، أمجد الصادق،عن سعادته بالتعاون مع أحد أكبر البنوك الأردنية في المملكة، لتمكينه من تقديم العديد من حلول الدفع الفريدة والاستثنائية محلياً ودولياً لعملائه والتي تمتاز أيضاً بموثوقيتها وتمتعها بأعلى معايير الأمان، ما يمنحهم تجربة مصرفية سلسة وسريعة، كما ويسهم بالتالي في زيادة مستويات رضاهم عن الخدمات والمنتجات الرقمية التي يقدمها بنك الإسكان."



ويعد بنك الإسكان من أوائل البنوك في المملكة التي واكبت آخر وأحدث التطورات في مجال حلول الدفع الرقمي، وأطلق مجموعة من الخدمات الرقمية النوعية منها على سبيل المثال لا الحصر؛ تحديث شبكة الصرافات الآلية من خلال شراء 185 جهاز صراف آلي حديث ومتطور، إصدار تطبيق إسكان موبايل بنسخته المحدثة، إطلاق خدمة Easy Tawfeerللادخارالآلي والفوري، وإطلاق خدمة إصدار Iskan V-Card بشكل آلي وفوري من خلال إسكان اون لاين ومن خلال تطبيق إسكان موبايل، بالإضافة إلى العديد من الخدمات المتطورة التي تواكب المتغيرات المتسارعة التي يفرضها العصر الرقمي.

