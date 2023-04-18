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الثلاثاء، 18-04-2023 02:14 م

بنك الاتحاد يعقد اجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي ويقرر توزيع 10% أرباح نقدية على المساهمين

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الوكيل الإخباري - عقدت الهيئة العامّة العاديّة والغير عادية لبنك الاتحاد اجتماعها السادس يوم الثلاثاء الموافق 18 نيسان 2023 عبر تقنية الاتصال المرئي Webex برئاسة رئيس مجلس الإدارة السيد عصام سلفيتي، وبحضور الرئيس التنفيذي السيدة ناديا السعيد، وأعضاء مجلس الإدارة ومساهمين يحملون أسهم "أصالة ووكالة" ما تشكّل ما نسبته 88.83 % من رأس المال البالغ 160 مليون دينار أردني. وحضر الاجتماع مندوب البنك المركزي الأردني، وعطوفة مراقب الشركات، وممثل مدققي الحسابات، حيث تم الإعلان عن قانونية الاجتماع.

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وأعرب السيد عصام سلفيتي في كلمته خلال الاجتماع عن فخره بالإنجازات التي حققها البنك في العام السابق بجهود فريق عمله، وأشار بأن نتائج الأعمال المالية للعام 2022 أثمرت عن تحقيق أرباح للبنك قبل الضريبة بلغت (71.7) مليون دينار، كما بلغ صافي الأرباح بعد الضريبة والمخصصات في نهاية عام 2022 (43.8) مليون دينار، فيما ارتفع إجمالي الموجودات ليصل الى (6.691) مليار دينار بارتفاع نسبته 6.8% عن العام السابق.

 

في حين ارتفعت محفظة التسهيلات لتصل الى (3.991) مليار دينار أردني بارتفاع نسبته 19.1% عن العام السابق، بالإضافة الى ارتفاع ودائع العملاء لتصل الى (5.186) مليار دينار أردني بارتفاع نسبته 5.6% عن العام السابق أيضاً، مع الاستمرار بممارسة الحصافة والتحوّط لتعزيز متانة المركز المالي للبنك.


كما وصادقت الهيئة العامة العادية خلال الاجتماع على أعمال البنك والبيانات المالية للعام 2022، ووافقت على توصية مجلس إدارة بنك الاتحاد بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2022 بنسبة 10% من رأس مال البنك. كما وصادقت الهيئة العامة الغير العادية على رفع رأس مال البنك بقيمة 40 مليون دينار/ سهم ليصبح (200) مليون دينار/سهم بدلاً من (160) مليون دينار/سهم عن طريق رسملة جزء من الأرباح المدورة وعلاوة الإصدار للبنك كما في تاريخ 31/12/2022 وتوزيعها على المساهمين كأسهم مجانية كُلاً بنسبة مساهمته.

 




 

 


 

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