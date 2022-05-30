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الإثنين، 30-05-2022 12:19 م

"بنك الاستثمار العربي الأردني –AJIB" يستكمل استحواذه على الأعمال المصرفية لبنك الكويت الوطني في الأردن

ajib


الوكيل الإخباري - أعلن بنك الاستثمار العربي الأردني –AJIB عن استكماله لجميع إجراءات انتقال العمليات المصرفية لبنك الكويت الوطني في الأردن مع نهاية ساعات العمل ليوم الأربعاء الموافق 25/أيار/ 2022.

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وأشار رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي الأردني، هاني القاضي، الى أن عملية الإستحواذ على بنك الكويت الوطني في الأردن تمت بسلاسة وأنجزت في وقت قياسي لم يستغرق أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الإتفاقية مع بنك الكويت الوطني لشراء أعماله في الأردن.


ورحّب القاضي بانضمام عملاء بنك الكويت الوطني - الأردن السابقين الى بنك الاستثمار العربي الأردني، مؤكداً التزام البنك بتقديم خدمات ومنتجات مصرفية  شاملة ومتقدمة تلبي كافة احتياجاتهم المصرفية.


وأشار القاضي، إلى أن عملية الإستحواذ هي جزء من استراتيجية التوسع لأعمال بنك الاستثمار العربي الأردني والتي تسارعت وتيرتها خلال العقد الماضي وكان من ضمنها الاستحواذ على الأعمال المصرفية لبنك HSBC في الأردن عام 2014، والذي كان يعد في حينه أكبر بنك أجنبي عامل في السوق الأردني، موضحاً أن قدرة بنك

 

الاستثمار العربي الأردني وخبرته في عمليات الاستحواذ واجراءات نقل الأعمال وسلامة ومتانة وضعه المالي أسهمت في إنجاح عملية الإستحواذ هذه، والتي سترسخ من مكانة البنك في السوق المصرفي الأردني.


وتجدر الإشارة إلى أن عملاء بنك الكويت الوطني في الأردن السابقين سيتمتعون بخدمات متكاملة ومميزة من خلال مجموعة متطورة من المنتجات والحلول المصرفية الخاصة بالأفراد والشركات والخدمات الاستثمارية والخدمات المصرفية الخاصة، بالإضافة إلى شبكة واسعة من الفروع والمكاتب والصرافات الآلية

 

المنتشرة في مواقع استراتيجية والتجمعات السكانية والمناطق التجارية الرئيسية على امتداد الأردن، كما يوفر البنك حزمة عريضة من الخدمات المصرفية الإلكترونية الأكثر تقدماً وميزات استثنائية تتيح للعملاء بإدارة حساباتهم بأمان

 

وسهولة وإجراء معاملات مالية متنوعة على مدار الساعة من أي مكان وفي أي

وقت من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت (AJIB Online) أو عبر تطبيق الموبايل البنكي (AJIB Mobile).

 

بالإضافة الى ذلك، سيتمكن عملاء بنك الكويت الوطني السابقين من الإستفادة من الخدمات المصرفية التي يقدمها بنك AJIB على الصعيد الخارجي في فرعه في ليماسول – قبرص والاتحاد الأوروبي المرخص لخدمة العملاء ولإجراء كافة أنواع العمليات المصرفية داخل أو خارج قبرص، كما سيتمكن العملاء من

 

الاستفادة من خدمات بنك الاستثمارالعربي الأردني – قطر (ذ.م.م.) والذي يعمل على إدارة أعمال البنك في قطر ومنطقة دول الخليج، بالإضافة الى بنك الأردن الدولي (JIB) والذي يعتبر بنك حليف لبنكAJIB  ومقره لندن – المملكة المتحدة، ويقدم خدمات مصرفية واستثمارية وخدمات بنكيةخاصة للعملاء والشركات داخل المملكة المتحدة أوخارجها.

 




 

 


 

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