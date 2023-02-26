تحت رعاية سمو الأمير هاشم.. مركز زين ينظّم بطولة تصفيات الأردن للألعاب الإلكترونية

الوكيل الاخباري - رعى صاحب السمو الملكي الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، الحفل الختامي لبطولة تصفيات الأردن للألعاب الإلكترونية



وسلّم سموّه بحضور سمو الأمير عمر بن فيصل رئيس لجنة الرياضات الإلكترونية، الجوائز لقادة الفرق الفائزة بالمراكز الأولى، التي ستمثّل الأردن في البطولات الدولية



وذلك في ختام التصفيات التي أقيمت على مدار 3 أيام بمشاركة أكثر من 250 لاعب ولاعبة، بتنظيم من مركز زين للرياضات الإلكترونية (Zain Esports Jo) ولجنة الرياضات الإلكترونية الأردنية.

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