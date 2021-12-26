تطلق سي أف أي أكثر من 3500 سهمًا أميركيًا مدرجاً على ميتاتريدر 5

الوكيل الاخباري - أعلنت مجموعة سي أف أي عن إطلاق حزمة جديدة موسعة من منتجات التداول والمكونة من أكثر من 3500 سهماً أمريكياً مدرجاُ على منصة ميتاتريدر 5.



وتسعى سي إف آي دائما الى تعزيز محفظة منتجاتها وأن الدافع الأساسي لها هو توفير فرص استثمارية منوعة للعملاء وإطلاق منتجات جديدة بشكل مستمر.

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وتلبيةً للطلب المتزايد على المنتجات الاستثمارية الرئيسية اطلقت مؤخراً هذه الحزمة من الأسهم الأميركية التي يمكن للمستثمرين تملكها وذلك بالإضافة الى إمكانية تداول آلاف الأسهم عبر ١٩ سوقًا عالميًا بما فيها السوق الأمريكي وذلك عبر تداوالها كعقود مقابل الفروقات على أكثر من ١١٠٠٠ منتج بما في ذلك الأسهم، وأزواج العملات الأجنبية، والسلع، والمؤشرات، وصناديق الاستثمار المتداولة، والعملات المشفرة.



علّق هشام منصور وإدواردو فاخوري، المؤسسان والمديران الإداريان لمجموعة سي أف أي، قائلان: "كانت إضافة الأسهم الأميركية المدرجة منطقية تمامًا للمتداولين الذين يخططون للاحتفاظ بمراكزهم لفترة طويلة والذين يسعون للحصول على تجربة الملكية الكاملة من دون الحاجة إلى دفع رسوم باهظة.

أصبح الاستثمار الآن أسهل من أي وقت مضى مع عدم وجود حد أدنى لفتح حساب، وعمولة 0,005 دولار أميركي / سهم، وعمولة دولار واحد كحد أدنى لكل عملية.

هذه الشروط ستلعب دورًا مهمًا في إيصال المتداولين الى عالم الأسواق المالية، ما يتماشى مع رؤيتنا بأن نكون الاسم المألوف لكل ما يتعلق بالاستثمار والتداول."



وقال الدكتور ديميتريوس زامبوغلو، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة سي أف أي:"نحن نحصد نجاح الاستثمار الكثيف في بنية سي أف أي التحتية للتداول والتكنولوجيا.

ما سمح لنا بتقديم أفضل شروط التداول في القطاع ووفّر الأسس اللازمة لإضافة منتجات جديدة دائمًا."