توتال انرجيز ماركتنج الأردن و "الدويك للسيارات" تفتتحان مركز كوارتز لخدمة السيارات

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة توتال انرجيز ماركتنج الأردن وبالشراكة مع شركة الدويك للسيارات عن افتتاحهما مركز كوارتز جديد للعناية بالسيارة، وذلك في منطقة بيادر وادي السير- عمّان، ليكون هذا المركز الأول من نوعه خارج محطات خدمة توتال في الأردن.

يعد المركز جزءاً من الشبكة المتنامية لمجموعة توتال إنرجيز العالمية والمكونة من متاجر كوارترز الشاملة والمتخصصة والمجهزة لتقديم خدمات متميزة للسيارات مما يوفر تجربة سلسة للعملاء، حيث تتضمن هذه الخدمات 16 نقطة فحص، وتغيير الزيت والخدمات الميكانيكية وخدمات الصيانة الكهربائية وغسيل السيارات.

سيتم توفير هذه الخدمات من قبل فنيين مدربين ومختصين باستخدام أحدث التقنيات والمعدات مع ضمان بيئة نظيفة وآمنة، فيما سيقوم مركز كوارتز ومن خلال برامج الولاء بتسويق زيوت المحركات الأكثر مبيعاً في الأردن مثل؛

Quartz 9000 Future FGC 5W-30 وQuartz 9000 Future GF6 0W-20.

تلتزم توتال إنرجيز بتحسين خدماتها بشكل مستمر، لذا يعد هذا المركز الجديد شهادة على جهودها في تزويد عملائها في الأردن بتجربة فريدة ومطورة من خلال متاجر كوارتز الشاملة وبمفهوم جديد.



وفي تعليقه على افتتاح هذا المركز قال المدير العام لتوتال إنرجيز ماركتنج الأردن، فرانسوا دي شارناس:" نحن متحمسون للشراكة مع شركة الدويك للسيارات لتقديم خبراتنا وخدماتنا إلى السوق المحلي، ونرحب بجميع عملائنا لزيارة مركزنا الجديد في البيادر وتجربة خدماتنا المتميزة ومنتجاتنا فائقة الجودة."

اضافة اعلان