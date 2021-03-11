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الخميس، 11-03-2021 03:13 م

جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا والسفارة السيرلانكية تبحثان آفاقاً للتعاون المشترك

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي والسفيرة السيرلانكية في عمان شانيكا ديسانايكا، عبر تقنية الاتصال المرئي، آفاق وسبل التعاون بين الجامعة والجامعات السيرلانكية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

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وأكّد الرفاعي بحضور نائبي رئيس وعمداء الكليات حرص الجامعة على تحقيق رؤى صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن رئيس مجلس أمنائها في التشبيك الدولي والتعاون مع جامعات مرموقة حول العالم، متطلعاً إلى إمكانية قيام تعاون مع الجامعات السيرلانكية في المجالات ذات الاهتمام المشترك سيما مع جامعة "موراتوا".


 وبدروها أشادت السفيرة بالجامعة، وما تتمتّع به من سمعة أكاديمية طيبة في المنطقة والعالم، معربةً عن أملها في بناء علاقات تعاون متينة بين الجامعات السيرلانكية والجامعة .


 هذا واستعرضت نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء مسيرة الجامعة وتميّزها، وما حققته من إنجازات، والمكانة الرفيعة التي أحرزتها محلياً ودولياً.


 




 

 


 

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