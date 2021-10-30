خبراء عالميون مبدعون يكشفون سبب تميّز أجهزة التلفاز العصرية من سامسونج

الوكيل الاخباري - تتجاوز مجموعة أجهزة تلفاز سامسونج الرائدة الفكرة التقليدية لحقيقة التلفاز، فهي تمثل جانباً من نمط الحياة، كما تعدّ قطعاً حقيقية من الديكور الداخلي تسمح للمستخدمين بالتعبير عن أنفسهم في المساحات داخل منازلهم.

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وسواء كنت تبحث عن جهاز تلفاز يمكن استخدامه كإطار فني، أو شاشة لعرض المحتوى بالوضع الأفقي أو العمودي، أو جهاز تلفاز يتحدث تصميمه عن نفسه، فإن هذه الأجهزة تتوافق مع كافة الأذواق وتلبي جميع المتطلبات.



ولمعرفة المزيد حول كيفية استمتاع المستخدمين في جميع أنحاء العالم بأجهزة تلفاز سامسونج العصرية، تواصلت غرفة الأخبار من سامسونج مع مجموعة من المؤثرين والرواد في مختلف الصناعات الإبداعية.



أديل وماكسيم، مصمما الجرافيك الفرنسيين المهتمين بكيفية الاستفادة من العناصر المتاحة في تصميماتهم الداخلية

"تمتزج أجهزة التلفاز العصرية من سامسونج مع الديكور، وتتحول إلى عنصر جمالي قائم بذاته، ويكون كل ذلك معززاً بسمات البساطة وخفة الوزن".



سؤال: بصفتكما تعملان في مجال التصميم والرسم، ما رأيكما في تصميم أجهزة التلفاز العصرية من سامسونج؟



جواب: يعتبر تصميم أجهزة تلفاز سامسونج مثيراً جداً للاهتمام، لأنه بمجرد وضعها في مكانها، سرعان ما تتحول إلى عنصر حديث ونشط في تصميماتنا الداخلية، كما أنها تمتزج مع الديكور، لتصبح عنصراً جمالياً قائماً بذاته، يضاف إلى ذلك كله أنها تتسم بالبساطة وخفة الوزن.



سؤال: دخلت سامسونج في شراكة مع بعض الفنانين في تصميم أجهزة التلفاز العصرية. فما رأيكما في مثل هذه الشراكات التي تمزج الابتكار التكنولوجي بالإبداع الفني؟



الجواب: إن فكرة فتح المجال أمام المبدعين لتصميم عنصر يستخدم في حياتنا اليومية يعتبر أمراً مهماً جداً بالنسبة إلينا. ويمكن أن تفقد الأشياء التكنولوجية بساطتها وجاذبيتها بسبب تصميمها، لكن يمكن التخلص من هذه المشكلة عن طريق إيجاد حل لها منذ البداية، وذلك بالتعاون مع المبدعين.



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"تجمع أجهزة تلفاز سامسونج العصرية بين الفن والعناصر الجمالية والتصميم الداخلي والترفيه، ما يعني أنها تتجاوز وظيفة جهاز التلفاز،لتقدم من خلال ذلك مفهوماً ثورياً حقيقياً".



سؤال: إلى جانب أنشطتكما المهنية، تشتهران أيضاً من خلال صفحتكما المشتركة على إنستغرام،حيث تشاركانمع متابعيكم تجارب السفر المفضلة لديكما. فما رأيكمابجهاز تلفاز "ذا سيريف" الذي يمكنكما من خلاله مشاهدة الوسائط وذكرياتكما الخاصة؟



جواب: لم نحب أبداً شاشة التلفازالسوداء في غرفة المعيشة، لذا فإن أكثر ما أحببناه في هذا الجهاز وجود خاصية "البيئة المحيطة"Ambient Modeفي هذا الجهاز. ونعتقد أن سامسونج أبدعت في توفير هذه الميزة، لاسيما وأننا نحرص في الغالب على استعراض الوسائط الخاصة بنا وعرضها لأنفسنا وأمام ضيوفنا.



سؤال: فيرو - بصفتك مصوراً، ما الجانب الذي يجذبك أكثر إلى أجهزة تلفاز سامسونج العصرية؟



جواب:قبل كل شيء، تعدّ جودة الصورة مذهلة بفضل شاشات QLED. إضافة إلى ذلك، تجمع أجهزة تلفاز سامسونج العصرية بين الفن والعناصر الجمالية والتصميم الداخلي والترفيه، ما يجعلها قادرة على تجاوز وظيفة جهاز التلفاز،لتقدم بالفعل مفهوماً ثورياًفي هذا المجال.



سؤال: لولا - ما الجانب الذي تفضلينه في جهاز "ذا سيريف" The Serif؟

جواب: إن أكثر شيء أحبه في هذا الجهاز هو أنه لا يشبه التلفاز العادي. وبما أنني شغوفة بالتصميم الداخلي، أعتقد أنه يقدم إضافة جميلة وفريدة وجريئة إلى مساحة المعيشة داخل المنزل.



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"تعني القدرة على عرض الوسائط الخاصة أو الشهيرة عالمياً على جهاز تلفاز"ذا فريم" أن هناك طرقاً لا حصر لها للتوصل إلى مظهر وإحساس فريدين لكل فرد".



سؤال: كيف تؤثر أجهزة تلفاز سامسونج العصرية في الروتين والأنشطة اليومية داخل منزلكما؟



جواب: مع وجود طفلين صغيرين إلى جانب نمط حياتناالنشط، فإننا ننظر باهتمام إلى وقت الاسترخاء معاً كعائلة.

وهنا تلعب أجهزة التلفازالعصرية من سامسونج دوراً كبيراً في هذا الأمر. وفي عطلات نهاية الأسبوع، نخصص وقت اًلمشاهدة الأفلام معاً، كما يحب الأطفال اختيار أعمال فنية من متجر الفنون في "ذا فريم"The Frame الموجود في غرفتنا الصغيرة. إنها طريقة رائعة لهم للحصول على مساحة خاصة بهم.



سؤال: يجمع جهاز تلفاز "ذا فريم"The Frame من سامسونج بين التكنولوجيا والسمات الجمالية لتقديم تجارب تلفزيونية سلسة. فما هي الميزات التي تفضلونها في هذا الجهاز؟



جواب: السمتان البارزتان في نظرنا هما التصميم النحيف والمبسط للتلفاز، والإطار القابل للتخصيص؛ فنحن نركز على إيجاد مساحات تثير المشاعر عند دخولك الغرفة، وتعني القدرة على عرض الوسائط الخاصة أو الشهيرة عالمياً على التلفاز أنهتوجد طرق لا حصر لها للتوصل إلى مظهر وإحساس فريدين لكل فرد في العائلة.



سؤال: ما هي النصائح التي تقدمانها للمستخدمين الذين يتطلعون إلى مطابقة أجهزة التلفاز العصرية الخاصة بهم من سامسونج مع تصميماتهم الداخلية؟



جواب: يمكننا توجيه ثلاث نصائح رئيسية. النصيحة الأولى: الوظيفة أولاً، ونقصد بذلك اكتشاف طريقة عرض التلفزيون. ويعد "ذا سيريف" خياراً رائعاً للمساحات كثيرة الزاويا حيث قد يتعذر تثبيته على الحائط.



النصيحة الثانية: ابحث عن مصدر إلهامك. وبدءاً من لوحات الألوان إلى قطع الديكور الأخرى، يجب التأكد من معرفة ما هو مهم في مساحتك.

أما النصيحة الثالثة والأخيرة: ابتكر أسلوباً فريداً لك، واسأل نفسك عن المظهر الذي تبحث عنه في مساحتك.

وعلى سبيل المثال، إذا كنت تفضل الحد الأدنى من التصميم الداخلي، سيكون جهاز "ذا فريم" The Frame بإطاره الأبيض الخيار الأمثل لك.



* المؤثرون الواردون في هذا المقال هم من شركاء سامسونج الذين تدفع لهم نظير خدماتهم لها.