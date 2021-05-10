رؤية سامسونج لتجربة المنزل المستقبلي تتحقق مع برنامج Bespoke- منزل حسب الطلب

الوكيل الاخباري - ستعرض سامسونج في 11 مايو الأجهزة الرقمية لبرنامجه Bespoke Home - "منزل حسب الطلب"، والذي يمثل رؤية تعكس كيفية تطور دور المنزل من خلال تنظيم حدث جديد يحمل عنوان "منزل حسب الطلب 2021"-"Bespoke Home 2021".



لقد أصبحت منازلنا اليوم متعددة الوظائف، حيث يتضاعف دور غرف المعيشة الآن،بعد أن تحولت إلى ما يشبه استوديو لممارسة اليوغا ودار للسينما، كما تقوم بدور الفصول الدراسية المؤقتة، كما أصبحت طاولة المطبخ مكتباً للعمل عن بعد. إن العيش في هذا "الوضع الجديد" يتطلب أن نصبح أكثر إبداعاً حول كيفية ملاءمة روتيننا اليومي في مساحات محدودة.

اضافة اعلان



وبدءاً من الطريقة التي نستخدم بها غرفنا، إلى المواد التي نستخدمها في التصميم الداخلي، بات من الملاحظ أن أشياء كثيرة تغيرت داخل منازلنا، باستثناء الأجهزة التي نستخدمها.



ونعتقد في سامسونج أن الوقت قد حان لتغييرها، حيث يجب تصميمها بشكل جميل لإرضاء أذواق عملائنا العصريين والمتميزين، كما ينبغي أن تتمتع بميزات مرنة حتى تتناسب مع احتياجات أنماط الحياة الفريدة لكل مستخدم.

ويجب أن يظل المستخدمون متصلين مع الشبكة، ليس فقط من أجل الاتصال فحسب، ولكن لتبسيط تجربة إدارة المنزل وجعلها أكثر ثراءً.



وبطبيعة الحال، يجب مواصلةكافة هذه الابتكارات مع مراعاة الاستدامة. وعندما يتعلق الأمر بالأجهزة المنزلية، فإن هذا يعني ضرورة التوصل إلى منتجات قوية يمكن استخدامها لفترة أطول، بهدف تقليل النفايات غير الضرورية، وتطوير تقنيات جديدة تساعد المستهلكين على تقليل استهلاك المياه والطاقة من دون التنازل عن الأداء .. إن هذه هي رؤيتنا للأجهزة في "المنزل حسب الطلب".



أجهزة مصممة لك

يبدأ مفهوم Bespoke Home- "المنزل حسب الطلب" مع ثلاجات سامسونج الرائدة التي سيتسع نطاق انتشارها عبر الأسواق العالمية في العام 2021.

ويقوم هذا الخط من المنتجات على تصميم مخصص، مع تعزيزه بلوحات قابلة للتبديل، كما تتوافربألوان وتصميمات عديدة.



وسجلت الثلاجات المصممة حسب الطلب استجابة هائلة، وأظهر المستخدمون الأوائل إعجابهم بها لأنها تأتي في مجموعة من الألوان والمواد القابلة للتغيير لتناسب أي ديكور داخلي.

وتتميز الثلاجة أيضاً بتصميم أملس وواجهة مسطحة يمنحها مظهراً مدمجاً مع محيطها.



وسنقدم في الولايات المتحدة هذا العام طرازاً جديداً تماماًمن هذه الثلاجات بأربعة أبواب مرنة، وتصميم عمودي في باب واحد مع Bottom-Mount Freezer- مجمد في القسم السفلي.

وإلى جانب التشطيبات الزجاجية والفولاذية، توجد هناك ثمانية خيارات للألوان. وسنقوم أيضاً بتوسيع تشكيلة منتجات هذا البرنامج في جميع أنحاء أوروبا لطرح طراز الثلاجة ذات الباب الواحد مع المجمد السفلي، كما توجد لدينا خطط لإطلاقها في أسواق إضافية في النصف الثاني 2021.



إننا هذا العام نشعر بحماسة فائقة أيضاً لتقديم مجموعات جديدة وحصرية من ثلاجاتنا المصممة حسب الطلب بالتعاون مع المصممين، والتي نعتزم تسليط المزيد من الضوء عليها ومناقشتها في حدثنا القادم.



ولا نتوقف في إبداعاتنا من خلال هذا البرنامج على المطبخ، بل تغطي فلسفة التصميم حسب الطلب الأجهزة في جميع أنحاء المنزل، ما يمنحك المزيد من الحرية في تحديد شكل أجهزتك.



أجهزة مرنة لك



تعتبر المرونة أحد الجوانب المهمة للثلاجة المصممة حسب الطلب، إذ تمتاز بتصميمها المعياري الذي يتيح لك اختيار حجم الوحدة وشكلها، إضافة إلى عناصر التحكم المرنة بدرجة الحرارة للأجزاء المختلفة، لتكتسب معها المزيد من القدرة للتحكم في كيفية تخزين طعامك.

وبالنسبة إلى المنزل المصمم حسب الطلب، فقد قمنا بتوظيف هذه الفكرة المهمة لتعزيز المرونة،ومن ثم تطبيقها على الأجهزة الأخرى.



وندرك أيضاً أن الأعمال ذاتها لا تكون متماثلة في جميع المنازل، سواء كان الأمر متعلقاً بالمكنسة الكهربائية أو تهوية المنزل أو غسل الملابس.

وهذا هو السبب وراء رؤيتنا الخاصة بالمنزل حسب الطلب، حيث تأتي الأجهزة بميزات يمكن تعديلها حسب تغير الاحتياجات في منزلك.



وسواء كان الأمر يتعلق بزيادة عدد أفرد الأسرة، أو تود تغيير الأرضية، أو تعتزم الاعتماد على الطهي في المنزل، فإننا من جانبنا نركز على تطوير تجاربك مع أجهزتك لتناسب احتياجاتك.



أجهزة متصلة من أجلك



يقوم Bespoke Home - "المنزل المصمم حسب الطلب" أيضاً على خاصية الاتصال السلس المدعوم بخدمات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والأتمتة، حيث تضمن جميعها التوصل إلى الحلول المنزلية المخصصة والشاملة للجمع بين الأجهزة كافة معاً.

وتعمل منصة خدمات "الأشياء الذكية "SmartThings من سامسونج على تبسيط سير الأعمال المنزلية،بما يسمح لك التركيز على الأنشطة التي تستمتع بها، ولمساعدتك على الاستفادة من التجارب المنزلية اليومية بشكل أفضل.



وتعد سامسونج العلامة التجارية الوحيدة التي يمكنها إدخال هذه التغييرات الأساسية إلى منزلك بسلاسة.

ومن خلال ريادتنا المزدوجة في مجال الأجهزة والبرامج، فضلاً عن وجود مجموعة واسعة من الأجهزة المتوافقة مع منصة "الأشياء الذكية"، ستكون إمكانيات المنزل المتصل مع الشبكة لا حصر لها.



ويتمثل الغرض من توصيل أجهزتك بمنصة "الأشياء الذكية" في مساعدة أجهزتك على التوافق مع نمط حياتك وعاداتك والأمور التي تفضلها في حياتك الشخصية. وسواء كنت ترغب في العثور على وصفة تعمل بشكل مثالي مع فرن سامسونج، أو كنت تبحث عن دورة الغسيل المناسبة للملابس الرقيقة، فإن هذه المنصة ستوفر لك كل ما تحتاج إليه.



وستقدم الخدمات التي سيتم الكشف عنها في حدثBespoke Home 2021- "المنزل حسب الطلب 2021" لمحة عن المستقبل.إن مفهوم المنزل الذكي لا يقتصر على مجرد تشغيل أجهزتك عن بُعد أو تغيير إعداداتها،بل إننا نطور خدمات لمنزل يعرفك تماماً، ويكون مخصصاً وفق اهتماماتك واحتياجاتك.



رؤية جديدة للمنزل



يسعدنا أن نعرض لك التصميمات الحديثة والميزات المرنة والاتصال الذكي التي ستشكل معالم رؤيتنا للمنزل حسب الطلب في 11 مايو.

وسنعرض منتجاتنا الحالية التي تم تطويرها بميزات ووظائف جديدة، إضافة إلى تقديم بعض المنتجات والخدمات الجديدة بالكامل.

ويسعدنا أيضاً مشاركتكم رؤيتنا وأهدافنا للاستدامة. لقد تغير العالم كثيراً خلال العام الماضي، وحان الوقت لأجهزتنا للحاق بركب هذا التغيير. آملين لقاءكم في حدثنا المقبل.



جاي سوينغ لي

رئيس قسم الأجهزة الرقمية - سامسونج للإلكترونيات

