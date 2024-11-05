"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تطلق تجربة عملية للذكاء الاصطناعي ضمن منصة "سوق Galaxy AI" التي تقيمها في سيتي مول

الوكيل الإخباري- تقيم شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" منصة مبتكرة "سوق Galaxy AI" في سيتي مول خلال الفترة من 05-22 تشرين الثاني المقبل، لتمكين زبائنها والمستهلكين من زوار سيتي مول من الاستمتاع بتجربة عملية وتفاعلية يلتقي فيها الذكاء الاصطناعي والإنتاج والإبداع والتعبير عن الذات اللامحدود، والذي توفره أحدث هواتف "سامسونج" من سلسلة Galaxy Z الجديدة القابلة للطي، متضمنة كل من الهاتفين الجديدين كلياً، هاتف Galaxy Z Fold6 وGalaxy Z Flip6.

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وتأتي المنصة الرائدة، بالتزامن مع افتتاح الشركة مؤخراً لمعرضها الجديد في قلب سيتي مول، وذلك لتعزيز التكامل في التجربة الاستكشافية الشاملة لمنظومة Galaxy AI ومستقبل تكنولوجيا الهواتف الذكية المدعمة بالذكاء الاصطناعي، والتي تتيحها أمام الأردنيين والمقيمين على أرض المملكة، إلى جانب منحهم فرصة الاستفادة من الخصومات القيمة الفورية التي تقدمها لهم ضمن المعرض طيلة فترة إقامة "سوق Galaxy AI".



وتتيح المنصة لزوارها فرصة تجربة القدرات الهائلة لهواتف سلسلة Galaxy Z فريدة من نوعها، وذلك ضمن أقسام غامرة مصممة خصيصاً للمشاركة والتفاعل، ويحمل كل منها طابعاً خاصاً يتناغم مع أدوات وميزات ووظائف الذكاء الاصطناعي التي يستعرضها.



وسيكون بإمكان الزوار تجربة إمكانية التواصل السهل والتقاط المعلومات في الوقت الفعلي في قسم الترجمة المباشرة Live Translate ومساعد الملاحظات متعدد اللغات Note Assistant، فيما سيكون بإمكانهم تجربة مدى الراحة اليومية التي توفرها أداة البحث البصرية عالية الجودة Circle to Search في القسم المخصص لها، والذي يسلط الضوء على كيفية معرفة الكثير من المعلومات عن أي محتوى بمنتهى البساطة. أما من خلال كشك التصوير فسيكون بإمكان الزوار اكتشاف كيفية إنتاج صور البورتريه التوليدية مع خاصية Flex Zoom التفاعلية بدون استخدام اليدين مع خيارات تأطير فريدة بفضل الزوايا القابلة للتعديل، إلى جانب القدرة على تحويل الصور إلى أنماط فنية مختلفة مع تحسينات الذكاء الاصطناعي وتخصيص مشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وفي قسم آخر، سيحظى الزوار بتجربة التحسينات في الوقت الفعلي على الصور ومقاطع الفيديو أثناء التقاطها، فضلاً عن إضافة العناصر أو الكتابة التي تجسد الرؤى الإبداعية مع ميزة Live Effect and AI Drawing. وضمن المكان المخصص للنظام البيئي لنظام Galaxy AI، فسيتعرف الزوار على آلية عمل الهواتف وربطها مع الأجهزة الأخرى كالأجهزة القابلة للارتداء بحضور خبراء في الرياضة والصحة ممن سيشرحون كيفية تتبع الصحة والتكامل مع روتين اللياقة البدني اليومي.