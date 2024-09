سامسونج تبتكر تجارب استثنائية لتعزيز مشاركة الرياضيين والجماهير

02:27 م

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات، الشريك العالمي للألعاب الأولمبية والبارالمبية، عن التزامها بمواصلة منح الرياضيين والمشجعين تجارب غنية خلال دورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024 وخلق ذكريات لا تُنسى من خلال استغلال قوة وتقنيات Galaxy الفريدة.





وتعبّر رسالة سامسونج الرئيسية لألعاب باريس 2024 وهي "Open always wins" عن الإيمان بأن كل تجربة جديدة تحمل إمكانات لا حدود لها عندما يتحلّى المرء بالانفتاح والمرونة، وهذه هي الروح التي يجسدها الرياضيون المتنافسون في الألعاب البارالمبية. وستحتفل سامسونج بهذه القيم الرائعة التي أظهرها الرياضيون البارالمبيون، وستقوم بتسخير أحدث تقنياتها المحمولة لفتح آفاق جديدة من التجارب والإمكانات أمام الرياضيين والجماهير على حد سواء خلال الألعاب البارالمبية في باريس 2024.



وقالت ستيفاني تشوي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم التسويق في وحدة أعمال "Mobile eXperience Business" لدى سامسونج للإلكترونيات: "لطالما كانت سامسونج شريكاً داعماً للألعاب البارالمبية، ونحن فخورون بهذه الشراكة التي استمرت لقرابة عقدين من الزمان. وبصفتنا رعاة ملتزمين للحركة البارالمبية، يشرفنا أن نساهم في تقديم أفضل تجربة ممكنة للألعاب البارالمبية في باريس 2024 لكل من الرياضيين والمشجعين والمتفرجين والمتطوعين، وذلك من خلال توظيف أحدث تقنياتنا المحمولة. نحن نتشرف بتقريب المشجعين في جميع أنحاء العالم من الرياضيين البارالمبيين المفضلين لديهم ومنحهم فرصة للتعرف على قصصهم الملهمة، والتي تدل على عزيمتهم المبهرة وتصميمهم على كسر الحواجز والحدود."





دعم مستمر للحركة البارالمبية



ويأتي دعم سامسونج لدورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024 بعد شراكة استمرت 18 عاماً، بدأت في دورة الألعاب البارالمبية الشتوية في تورينو 2006. وخلال هذه السنوات، أثبتت سامسونج التزامها بتعزيز الوعي والمشاركة مع الرياضيين والجماهير من خلال توظيف تقنياتها المبتكرة. وفي دورة الألعاب البارالمبية في سوتشي 2014 على سبيل المثال، مكّنت سامسونج الزوار من تجربة "Dialogue in the Dark" في استوديو جالاكسي في الحديقة الأولمبية، والتي منحتهم لمحة عن تحديات الأشخاص ضعاف البصر. وفي بيونج تشانج 2018، تمكن الزوار من تجربة ميزة Relúmĭno عبر Samsung Gear VR، والتي ساعدت من يعانون من ضعف البصر على رؤية العالم بوضوح أكبر. وبنفس الحماس والالتزام، ستواصل سامسونج دعمها للألعاب البارالمبية في باريس 2024، مؤكدةً أهمية تعزيز التميز الرياضي والقيم المشتركة التي يجسدها الرياضيون البارالمبيون.



تعرفوا على نجوم فريق "Samsung Galaxy"



وتواصل سامسونج رعايتها الداعمة للأبطال البارالمبيين في دورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024، حيث يضم فريق "Samsung Galaxy" نخبة من أبرز أساطير الرياضات البارالمبية. ويشمل الفريق المتميز نجوماً مثل لاعب كرة القدم الفرنسي الكفيف وحامل الشعلة الأولمبية إيفان ووانجي، ونجمي ألعاب القوى البارالمبية يوهانس فلورز من ألمانيا، وماديسون دي روزاريو من أستراليا، والسبّاح البارالمبي الفرنسي أوغو ديدييه، وهي جين كيم، رياضي كرة الهدف البارالمبية من كوريا، وكادينا كوكس نجمة سباق الدراجات وألعاب القوى البارالمبية البريطانية، وديزيريه فييا، نجم ألعاب القوى البارالمبية الإسباني. وقد عبّر هؤلاء الرياضيون البارزون عن امتنانهم لدعم سامسونج المستمر لرحلتهم نحو تحقيق أحلامهم في باريس 2024، حيث قالوا:



•أوغو ديدييه: "بالنسبة لي، تمثل دورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024 لحظة خاصة جداً، حيث تقام في بلدي. وبعيداً عن المنافسة، أريد أن أرسل رسالة مؤثرة بأنه من خلال التفاني والعزيمة، يمكن للجميع المشاركة في الرياضات والتألق على أعلى المستويات بالرغم من أي إعاقة. لذلك، أنا ممتن للغاية لشراكتي مع سامسونج، التي ستمكنني من نشر هذه الرسالة الملهمة على نطاق واسع."



•ماديسون دي روزاريو: "لا يمكن إنكار دور التكنولوجيا المحوري في تطوير عالم الرياضة ككل، ولكن إن أردنا أن نحدث تأثيراً حقيقياً على الجماهير والناس، يجب أن نتمكن من التواصل معهم بشكل وثيق، فنتعرف على من هم حقاً ونعرفهم على أنفسنا عن قُرب. أعتبر نفسي محظوظاً حقاً لحصولي على دعم سامسونج خلال مشاركتي الخامسة في الألعاب البارالمبية، والتي ستمكننا من تقريب الناس في جميع أنحاء العالم إلى الحركة البارالمبية بشكل أعمق وأكثر فاعلية."



•يوهانس فلورز: "إن تحقيق النجاح في الألعاب البارالمبية يتطلب بالتأكيد العزم والإرادة، ولكنه يتطلب أيضاً امتلاك القدرة على التأمل الذاتي بعمق، والانفتاح على النقد البناء، والجرأة في تبني الأساليب الجديدة والمبتكرة التي قد تفضي في النهاية إلى التفوق. لذا أنا سعيد للغاية بشراكتي مع سامسونج، التي تتبنى بوضوح هذه القيم وتعكسها في ابتكاراتها المتميزة."



وأصدرت سامسونج فيلمها المُلهم "Voices of Galaxy" في شهر مايو الماضي، والذي سلّط الضوء بشكل مؤثر على قصة البطل يوهانس فلورز، مستكشفاً دوافعه وعزمه وشغفه العميق بالتأثير على الأجيال القادمة.



الاستفادة من أحدث التقنيات للحصول على تجربة لا تُنسى



ولتعزيز تجربة الرياضيين، قدمت سامسونج ما يقارب 5000 هاتف ذكي من طراز Galaxy Z Flip6 بإصداره الأولمبي الخاص "Olympic Edition". ويتميز هذا الإصدار الحصري بمجموعة متنوعة من الخدمات والتطبيقات المدمجة، ما يساعد الرياضيين على الاستمتاع بتجربة الألعاب في باريس والتنقل بكل سهولة عبر جميع جوانب الألعاب. ويدعم هاتف Galaxy Z Flip6 بإصداره الأولمبي الخاص "Olympic Edition" أحدث ميزات الذكاء الاصطناعي من Galaxy، بالإضافة إلى خصائص إمكانية الوصول المتطورة، ما يضمن حصول جميع الرياضيين البارالمبيين على أفضل تجربة ممكنة.



كما يشمل الهاتف الحديث خاصيةInterpreter الذي يترجم المحادثات الحية على الفور، ما يمكّن جميع الرياضيين البارالمبيين من التواصل بسلاسة مع زملائهم من مختلف أنحاء العالم. وتضيف ميزات الوصول المتطورة المزيد من الدعم، حيث يوفر برنامج "Bixby Vision for Accessibility" أوصافاً صوتية للصور والبيئة المحيطة، بينما يعزز برنامج "Relúmĭno Outline" تباين الشاشة وسطوعها أو يزيد من وضوح حدود الصور الخارجية، ما يتيح للرياضيين ذوي الإعاقات البصرية التنقل بسلاسة وإبقاء على اتصال مع الجماهير حتى بعد عودتهم من باريس 2024.



إطلاق تجارب للمشجعين بهدف تعزيز الروح البارالمبية



وتواصل سامسونج مبادرتها الشهيرة "Samsung Olympic Games Pin Collection"، إذ تمثّل إطلاق الألعاب البارالمبية الموجة التالية من مجموعة الدبابيس المميزة. وستكون هذه المجموعة متاحة في معارض "Olympic™ rendezvous @ Samsung"، بما في ذلك المعرض المقام في شارع الشانزليزيه 125 وساحة Marigny في باريس، حيث سيتمكن عشاق الألعاب البارالمبية من المشاركة في تجارب Galaxy AI لاستكمال مجموعتهم المكونة من 16 دبوساً مصمماً خصيصاً، بما في ذلك أربع دبابيس تمثّل الرياضات البارالمبية الرئيسية، وهي كرة القدم للمكفوفين، وألعاب القوى البارالمبية، وكرة السلة على الكراسي المتحركة، وتنس الكراسي المتحركة. ويتيح ذلك للمشاركين الحصول على الهاتف Galaxy Z Flip6 الجديد وفرصة الفوز برحلة ذهاب وعودة لشخصين لحضور الألعاب الأولمبية الشتوية "Milano Cortina 2026". كما ستتاح للمشجعين فرصة المشاركة في رحلة تفاعلية عبر التراث الغني لسامسونج ودعمها للألعاب الأولمبية والبارالمبية، واستكشاف أحدث تقنيات Galaxy. وفي الوقت نفسه، ستنظم سامسونج سلسلة من الفعاليات والظهورات في "Olympic™ Rendezvous @ Samsung" خلال الألعاب، لإتاحة الفرصة للمشجعين للقاء رياضييهم البارالمبيين المفضلين.



ويمكن للمشجعين والزوار عيش تجربة الألعاب البارالمبية والتعرّف على أحدث ابتكارات سامسونج في موقع "Olympic™ Rendezvous @ Samsung" في باريس 2024، والذي سيكون مفتوحاً طيلة فترة الألعاب البارالمبية:



سيتم إعادة افتتاح Olympic™ rendezvous @ Samsung | Square Marigny في 29 آب من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً حتى 8 أيلول.



يفتح Olympic™ rendezvous @ Samsung | Champs-Élysées 125 من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 8 مساءً من الاثنين إلى السبت ومن الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 8 مساءً أيام الأحد حتى 31 تشرين الأول.