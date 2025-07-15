وزير الداخلية التونسي: نخوض حربا معلنة وبلا هوادة ضد المخدرات

الوكيل الإخباري- قال وزير الداخلية التونسي خالد النوري في جلسة حوار في البرلمان أمس الاثنين، إن الأجهزة الأمنية تخوض حربا معلنة وبلا هوادة ضد المخدرات.



وأضاف النوري أن قوات الأمن تمكنت خلال الحملات من الإطاحة بشبكات دولية وأباطرة في مجال ترويج المخدرات والاتجار بالبشر.

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وأكد الوزير أن النتائج المسجلة على مستوى تجفيف منابع المخدرات إيجابية، إلا أن الوضع يحتاج لتكاتف الجهود.



وتشن الأجهزة الأمنية في تونس منذ عدة أشهر حملات في أغلب ولايات البلاد لتعقب شبكات تهريب وترويج المخدرات في الأحياء الشعبية وفي الملاهي الليلية والمناطق السياحية ومحيط المؤسسات التعليمية.



وقبل أسبوعين أعلنت الجمارك عن ضبط أكبر كمية مخدرات تتمثل في 43 كيلوغراما من مادة الكوكايين داخل شاحنة أجنبية في جهة صفاقس.



وفي عام 2024 بلغ عدد الموقوفين المتورطين في ترويج المخدرات قرابة 5 آلاف شخص، وفق متحدث باسم الحرس الوطني.



وتواجه تونس مخاطر مستمرة لإدخال المخدرات عبر الموانئ والمعابر الحدودية.