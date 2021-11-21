الوكيل الإخباري - تجسيداً للحرص المستمر في مختلف الظروف على مساندة الأسر العفيفة التي تكافح لتوفير قوت يومهاوتعيش تحت خط الفقر الغذائي، تبرعت شركة "بيبسيكو"، الشركة العالمية للأغذية والمشروبات، من خلال منشأتها الخيرية،"مؤسسة بيبسيكو الخيرية"، وذلك بالتعاون مع "بيبسي الأردن – شركة الثلج والصودا والكازوز الأردنية"،بمبلغ مالي قدره 106 ألف دينار أردني، بالإضافة إلى تبرع عيني متمثل في تأمين 60 ألف زجاجة مياه "أكوافينا"، و60 ألف علبة مشروبات غازية لصالح تكية أم علي.



وتعبر هذه المبادرة المنبثقة عن استراتيجية "بيبسيكوالعالمية" وشركة الثلج والصودا والكازوز الأردنية للمسؤولية المؤسسية المجتمعية، عن حرص الطرفين على لعب دور فعال وإحداث أثر إيجابي في واقع مختلف الفئات بالتركيز على الأقل حظاً، في الوقت الذي توسعان فيه مظلة عطائهما المستدام لمساندة أكبر شريحة ممكنةمن هذه الفئة، وهو ما يسهم في تمكين تكية أم علي من مواصلة عملها دون انقطاع مع الظروف الاقتصادية الصعبة، وتحقيق أهدافها بإيصال الدعم الغذائي للمستفيدين من برامجها في أنحاء المملكة.



وقد جاءت هذه المبادرة التي انطلقت خلال رمضان 2021 وستستمر طيلة العام الحالي، امتداداً للدعم المقدم من شركة الثلج والصودا والكازوز الأردنية في إطار شراكة الدعم الاستراتيجية التي تجمعها مع تكية أم علي منذ سنوات، والتي تسعى للبناء على نتائجها وآثارها الإيجابية باستمرار؛ حيث خطط لها أن تسهم في تأمين وتوزيع أكثر من3,630 طرد غذائي.



وفي تعليق له، قال نائب الرئيس والمدير العاملشركة "بيبسيكو" لمنطقة السعودية والأردن واليمن،كريمخضير: "سنواصل الوقوف بجانب الأسر المحتاجة في أنحاء المملكة خلال هذه الفترة الحرجة. لقد أثرتتبعات جائحة كورونا على العديد من الناس بالسلب، ومن خلال شراكتنا الطويلة مع تكية أم علي، نعمل على ضمان توفر الطعام لعدد كبير من الناس، وإطعام المحتاجين وأفراد أسرهم؛ إذ نؤمن بحق الجميع في المأكل وهو ما يدفعنا لمحاربة الجوع بالتعاون مع شركائنا في الأردن، والذين نحرص على الاستمرار في دعمهم، وعلى رأسهم تكية أم علي التي تتمتع بالموثوقية العالية والمهنية المشهود لها."



ومن جانبه،قال مدير عام الموارد البشرية والعلاقات العامة لشركة "الثلج والصودا والكازوز الأردنية"، معتصم سلامة:"فخورون بالرؤيةالإنسانيةلـ"بيبسيكو"والرامية لدعم ورعاية المجتمعات المحلية التي تعمل ضمنها، والتي تلهم الشركات التابعة. وبالتوازي مع حجم استثمارات"بيبسكو"وأعمالها، ونظراً لإدراكنا لمدى الارتباط بين نمو الأداء المؤسسي ونمو الأداء المجتمعي، فإننا من خلال هذا الدعم نواصل عملنا الذي يحمل في طياته أبعاداً إنسانية وتنموية، ملتزمين بالاستجابة للظروف والاحتياجات، وخدمة المجتمع المحلي من خلال المشاركة في تحقيق حياة كريمة للمحتاجين."



وشكر مدير عام تكية أم علي سامر بلقر بيبسكو على تبرعهم السخي قائلاً:"نفخر بشراكتنا مع شركة بيبسيكو. العالمية للعام الثاني على التوالي وما هو إلا شهادة من شركة بيبسيكو على الدور الذي تلعبه تكية أم علي في مكافحة الجوع في الأردن في سبيل تحقيق ورؤيتها المتمثلة في الوصول إلى أردنٍ خالٍ من الجوع ".



وأضاف: "أنا أثق بأن تكية أم علي تستطيع ومن خلال دعم مماثل أن تدعم الأسر المحتاجة في المملكة وتضمن لهم حياة أفضل".





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