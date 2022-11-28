الإثنين 28-11-2022
الوكيل الاخباري

الخارجية الفلسطينية تحذر من خطط توسيع الاستيطان بالضفة والقدس

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

سيدة تنعى زوج ابنتها عريس البلقاء بكلمات مؤثرة

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس يوم غد

إغلاقات وتحويل طرق في العقبة الجمعة - أسماء

التعليم العالي توضح شروط قبول الطلبة في الدراسات العليا

تركيب المحطة 23 للرصد الزلزالي في الأردن

خطة اسرائيلية للاستيلاء على آلاف الدونمات لشرعنة البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية

التربية تنعى الطفلة تالا النابلسي

اجتماع مرتقب لمجلس إدارة الضمان.. وملف صرف الرصيد الادخاري على الطاولة

الإثنين، 28-11-2022 10:10 ص

شركة سنيورة للصناعات الغذائية راعي مؤسسي استراتيجي لمركز بدوة للتربية الخاصة في الاردن

سينيوره


الوكيل الإخباري - تجسيداً لدور شركة سنيورة للصناعات الغذائية في مجال المسؤولية الإجتماعية ودعما منها لفئة الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، أعلن السيد طارق عمر العقاد، رئيس مجلس إدارة الشركة عن إطلاق دعم استراتيجي لمركز بدوة للتربية الخاصة الذي يستضيف أكثر من 60 طفلاً من الذين يعانون من التوحد ومتلازمة داون، لمدة ثلاث سنوات.


وفي حديثه خلال توقيع الاتفاقية مع مديرة مركز بدوة السيدة سوسن الخطيب في الأردن، قال السيد طارق العقاد: "نحن فخورين بأن نكون راعي استراتيجي مؤسسي للمركز."

اضافة اعلان

وعبّر العقاد عن اعتزازه بهذه العلاقة بقوله: "هذه الشراكة مهمة من نوعها لأنها تهدف الى دعم المؤسسات التي تعمل على توفير بيئة صديقة لذوي الإعاقة، والتي تهدف إلى مشاركة وإدماج فئة مهمة بالمجتمع من خلال توفير برامج تدريبية، تعليمية ومهنية تساهم في انخراطهم في المجتمع وتذلل جميع العراقيل التي تعترضهم ليكونوا قادرين على الإنتاج والإبداع، فلا يوجد شيء مستحيل."

من جهتها، أعربت السيدة سوسن الخطيب عن تقديرها لشركة سنيورة على هذه المبادرة الانسانية والدعم المهم، والتي تتيح الفرصة لإظهار طاقات هذه الفئة، وجعلها فئة منتجة في المجتمع تسهم بعملية التنمية الشاملة.

وأضافت: "اننا نثمن لشركة سنيورة جهودها الخيرة في دعم مسيرة أبناءنا وبناتنا في مركز بدوة حيث أن شركة سنيورة تعتبر ضمن الكوكبة المنيرة التي أضاءت بدعمها وعطاءها وجهودها الخيره عملنا في المجال الانساني في بناء ودعم فئة عزيزه على قلوبنا؛ أبنائنا من ذوي الإعاقة العقلية البسيطة والمتوسطة."

يذكر أن مركز بدوة للتربية الخاصة هو أحد فروع جمعية الصحة النفسية، وهي أول جمعية وطنية في الأردن متخصصة في تدريب وتعليم وتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة (ذوي الإعاقات البسيطة والمتوسطة)، ويرتاد المركز اكثر من 60 طالب وطالبة، ويهدف إلى التعليم وتوفير التدريب المهني، بما يسهم في تهيئة الطلاب مهنياَ واجتماعياَ للاندماج في المجتمع.

و شركة سنيورة للصناعات الغذائية هي شركة فاعلة في مجال مسؤوليتها المجتمعية منذ عدة سنوات من خلال مبادراتها الاستراتيجية في دعم ومساندة المؤسسات الاجتماعية والخيرية والإنسانية خاصة العاملة في قطاعي التعليم والصحة. سنيورة هي الشركة الرائدة في مجال صناعة اللحوم المبردة والمثلجة والمعلبة في المنطقة، إضافة الى منتجات اللحم النباتي "بديل" وهو المنتج الخالي من الصويا والجلوتين بأربعة اصناف من البرجر والمفروم والصوصيج والنجتس.

وتقوم سنيورة بانتاج أكثر من 100 صنف من خلال أربعة مصانع مجهزة بأفضل التقنيات العالمية في فلسطين والأردن والإمارات وتركيا. سنيورة هي  شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة عمان (ASE: SNRA). للمزيد من المعلومات: www.siniorafood.com


 




 

 


 

إقرأ ايضا
_63A3507 copy

السفارة القطرية تحتفي بانطلاق المونديال بخيمة ضخمة

WRC_2022_Rd.13_518

فريق "تويوتا جازو للسباقات" يعتلي منصة التتويج في رالي اليابان

WhatsApp Image 2022-11-24 at 4.14.24 PM (2)

مندوبة عن رئيس الوزراء، وزيرة الاستثمار ترعى توقيع اتفاقية بين الصندوق السعودي الأردني للاستثمار و شركة دار الهندسة للتصميم والإشراف الهندسي لمشروع الرعاية الصحية

ga

تحديثات كاميرا جالكسي S22 الجديدة تتيح لك التقاط صور للنجوم بمستوى احترافي

ara

البنك العربي الراعي البلاتيني لجائزة الحسين لأبحاث السرطان للعام 2022

TotalEnergies Dafa Campaign- image

انطلاق حملة "دفا توتال" السنوية من توتال إنيرجيز بسحب أسبوعي على مئات بطاقات البنزين

أخبار متعلقة
capi-inv

صافي أرباح "كابيتال للإستثمارات" تقفز بنسبة 46% وتصل إلى 4 ملايين دينار مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري

IMG_9306

افتتاح معرض كيا تاون ليكون أكبر معرض في تاريخ علامة كيا في العالم

313080797_5765316113490860_247880144831533007_n

عروض جمعة كارفور بدأت ولن تتوقف

we

بنك الإسكان يتوج ببطولة النقابة العامة للعاملين في المصارف الحادية عشر لسداسيات كرة القدم للعام 2022