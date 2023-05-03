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الأربعاء، 03-05-2023 01:35 م

شركة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن – تكافىء موظفيها بعيد العمّال بزيادة سنوية ثابتة

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الوكيل الإخباري - أعلن القائمون على شركة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن – عن قرار جديد صدر عن رئيس هيئة المديرين السيد "أحمد عرموش" يقتضي اعتماد زيادة سنوية لكافة موظفي السلسلة في مراكز الخدمة وكافة الفروع، بنسبة تتراوح ما بين 5  - 8 بالمائة، وذلك تقديراً لجهودهم وإخلاصهم بالعمل.
وتأتي هذه الزيادة التي أقرّها السيد "عرموش" بالتزامن مع عيد العمّال، حيث تحتفي السلسلة "بعائلتها" على طريقتها كما هو معتاد، حيث أنها تنتهج أسلوباً فريداً في التنظيم والتواصل والمكافأة لموظفيها ضمن فروعها المنتشرة في أنحاء المملكة.
وقد تقدّم السيد أحمد عرموش في عيد العمّال إلى الموظفين بالتهنئة، وأعرب عن تقديره لجهودهم وإخلاصهم في العمل، وممّا جاء في خطابه: "تغمرني الفرحة والسعادة ونحن نحتفل مع عائلة ماكدونالدز الأردن في مواقع عملهم بهذا اليوم العالمي، فهم رأس المال الحقيقيومن أهم أسس نجاحنا وتقدّمنا.إنّ اعتماد سلم الرواتب الجديد والزيادة المقترحة إنما هو تعبير منّا عن الشكر والتقدير لجميع العاملين في الشركة على عطائهم المستمر وانتمائهم، متمنّين للجميع دوام الصحة والعافية و مزيداً من التقدم والازدهار"

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يشار إلى أن شركة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن تنفرد بنظام عمل فريد، يخدم العديد من الفئات الشبابية، أهمّها ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تعتبرهم السلسلة طاقة منتجة تحتاج إلى تهيئة الظروف والتوجيه، بالإضافة إلى الطلاب على مقاعد الدراسة إسهاماً في إتمام مسيرتهم التعليمية. كما تقدّم السلسلة التي يشغل الأردنيون من القوى العاملة لديها نسبة 100% خيارات متعدّدة للعمل والتدريب، وتنمية المهارات عن طريق أكاديمية ماكدونالدز للتدريب، وبرامج خاصة للتطوير المهني بالتعاون مع العديد من الجهات الرسمية والخاصة.

 




 

 


 

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