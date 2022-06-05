الأحد 05-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الأردن استورد أكثر من 350 ألف برميل نفط من العراق في آيار الماضي

مدير الاقصى يحذر من مواصلة اقتحامات المستوطنين والخارجية الفلسطينية تدين

الاحتلال يعتقل فلسطينيا ويفتش منازل في الخليل

مصر تتفق على تمويلات جديدة بـ3.5 مليار دولار لدعم أمن الغذاء والطاقة

أسعار الذهب محلياً اليوم

الطاقة توقع مذكرتي تفاهم لاستكشاف الذهب والنحاس

استشهاد طيارين اثنين إثر سقوط طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو في إربد

مقتل 5 مدنيين بقصف أوكراني لدونيتسك خلال يوم

حركة البضائع المستوردة بحراً ترتفع 17.2% خلال الربع الأول من العام الحالي

مدينة جزائرية تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها

الأحد، 05-06-2022 10:21 ص

صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة كابيتال بنك يعلنان توقيع اتفاقية اكتتاب بقيمة نحو 695 مليون ريال سعودي (131.2 مليون دينار أردني)

Capital Bank- PIF Logos-Ar image


الوكيل الإخباري - أعلن صندوق الاستثمارات العامة ("الصندوق")، ومجموعة كابيتال بنك ("المجموعة")، إحدى أكبر البنوك العاملة في الأردن والعراق والمنطقة اليوم؛ عن توقيع اتفاقية اكتتاب، يصبح الصندوق بموجبها مستثمراً استراتيجياً في المجموعة، حيث سيتم إصدار نحو 63 مليون سهم لمصلحة الصندوق عند إتمام الصفقة، وذلك بنسبة 23.97% من رأس مال المجموعة بقيمة نحو 695 مليون ريال سعودي (131.2 مليون دينار أردني).

اضافة اعلان

 

ويخضع إتمام الصفقة على إكمال شروط الاتفاقيات المعنية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات النظامية ذات العلاقة.

وتهدف الصفقة إلى زيادة رأسمال مجموعة كابيتال بنك، وبالتالي رفع إجمالي حقوق المساهمين إلى أكثر من 3.2 مليار ريال سعودي (600 مليون دينار أردني)، مما يسهم في تعزيز قدرة المجموعة على تنفيذ استراتيجيتها، حيث تسعى لتوسيع أعمالها وطرح خدمات ومنتجات جديدة في الأردن والعراق والسعودية والأسواق الأخرى التي تعمل بها، ومن ضمنها أعمال الذراع الاستثماري للمجموعة – شركة كابيتال للاستثمارات، إلى جانب تعزيز خططها في التحول الرقمي عبر تقديم أحدث الخدمات الإلكترونية والتي تشمل إطلاق البنوك الرقمية.



وتتماشى الصفقة الاستثمارية مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،والتي تدعم بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل لتحقيق العوائد المستدامة، الأمر الذي يسهم في تعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر دخل المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع رؤية 2030.

 


كما وسيساهم الاستثمار في جهود مجموعة كابيتال بنك على دعم الاقتصاد الأردني، وعلى إبراز أهمية فرص النمو في المجموعة، حيث أنها تتمتع اليوم بمركز مالي وائتماني قوي، خصوصاً بعد استحواذها في أقل من عام على أصول وفروع بنك عوده في الأردن والعراق، وبنك سوسيته جنرال الأردن.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
souqjara

زين شريكاً استراتيجياً لسوق جارا

KIA Final Image

سيارات علامة كيا خيارك الأذكى

image002

مجموعة فاين الصحية القابضة تتبرع بمنتجاتها الصحية للاجئين السوريين

285797847_2539454479527656_6620674202073622265_n

حلويات الحاج محمود حبيبة تفتتح فرعها الثاني في السعودية - صور

hyundai2

هيونداي موتور تكرم "أبطال رمضان" من سائقي الشاحنات والباصات

kia

كيا EV6 تحصل على تصنيف خمس نجوم من المنظمة الأوروبية لاختبارات السلامة

أخبار متعلقة
Medlabs2

مختبرات مدلاب وجمعية همتنا الخيرية توقعان اتفاقية دعم

Zain-Cash-Logo-Black---Aman[420781]

زين كاش تُتيح خدمة التحويلات النقدية الإلكترونية لكافة دول العالم

Watch Fit 2

هواوي تُعلِن لسوق الأجهزة القابلة للارتداء من الفئة المتوسطة إضافة ساعة HUAWEI WATCH FIT 2 العصرية الجديدة المتوفرة قريبًا في الأردن

ajib

"بنك الاستثمار العربي الأردني –AJIB" يستكمل استحواذه على الأعمال المصرفية لبنك الكويت الوطني في الأردن

MateBook D 14 2021-Sliver

قوة الأداء وخفة الوزن وسهولة التنقل ... هذا ما يميز الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook D 14

Capital Bank Football league- image

كابيتال بنك يشارك في بطولة البنك المركزي لكرة القدم 2022