"طلبات" الأردن تكرم سائقيها المتميزين والشركاء من شركات الدعم اللوجستي بجوائز تقديرية

وكجزء من التقدير المستمر للشركاء، كرمت "طلبات" الأردن أيضاً الشركات المساندة التي قدمت دعماً لوجستياً متميزاً ساهم في تعزيز كفاءة عمليات التوصيل والارتقاء بتجربة العملاء.
وكان التكريم قد جاء في إطار حفل أقيم في مركز أبطال "طلبات"، بحضور المدير العام للشركة، سليم حمّاد، ومدير الخدمات اللوجستية لديها، كريم الزيناتي، وإلى جانبهم عدد من مسؤولي الشركة والمدعوين من الشركات المساندة.
وشهد الحفل عدة فعاليات استهلت بتوجيه حمّاد الشكر للسائقين، مشيراً لأهمية عملهم وهمتهم العالية في استمرارية نجاحات الشركة وتميزها في تقديم خدماتها باعتبارهم العمود الفقري للشركة، ومعرباً عن تطلعاته لمواصلة المشوار معهم لتحقيق المزيد من التقدم. وأثنى حمّاد على الدعم اللوجيستي من الشركاء من الشركات المساندة، والذي سمح للشركة بالتركيز على جوانب حيوية في العمل.
هذا وقدمت الشركة ضمن الحفل جوائز تقديرية للسائقين والسائقات بما فيهم أصحاب الهمم من أصحاب أعلى عدد من الطلبات الناجحة، والسائقين الأكثر ولاء، والأكثر تميزاً، والأعلى تقييماً، بالإضافة لتكريم المفتشين، فيما قدمت جوائز تقديرية للشركات المساندة من تلك الأكثر تميزاً في الأداء والدعم، والأكثر تميزاً في مجال المسؤولية الاجتماعية، وتلك الأكثر تحقيقاً لأهداف التوظيف.
ويشار إلى أن "طلبات" الأردن تقود استراتيجية شاملة للاستثمار في سائقيها، ابتداءً من توفير الفرص المدرة للدخل لهم، مروراً بالتدريب ورفع القدرات، وصولاً لبرامج الرعاية والتحفيز والمكافأة العديدة، كما أنها تلتزم تجاه شركائها في القطاع اللوجستي بما يدعم النمو المشترك.
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