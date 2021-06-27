غسالات الملابس من سامسونج إلكترونيكس بالذكاء الاصطناعي الخيار الأمثل لكافة أفراد الأسرة

الوكيل الاخباري - لطالما كانت بيئة المعيشة المنزلية محط اهتمام "سامسونج إلكترونيكس"، راصدةً للارتقاء بتفاصيل الحياة اليومية ضمنها حصة كبيرة من استثماراتها الموجهة لتطوير منتجات وحلول رقمية منزلية تسهل القيام بالأعباء المنزلية وتحولها لمتعة، كما توفر الوقت والجهد.

اضافة اعلان



وتعتبر غسالات الملابس التي قدمتها "سامسونج" في السنوات القليلة الماضية، من أهم ما تم تطويره لتعزيز بيئة المعيشة؛ خاصة مع دمج تقنيات وخصائص الذكاء الاصطناعي فيها، لتمكين المستخدمين من التمتع بتجربة غسيل ذكية وفعالة مع استهلاك أقل للطاقة، وضمن وقت وجهد أقلبفضل القدرة على تذكر سلوك المستخدم.



تقنية Eco Bubble لتنظيف قوي وفعال



ولعل من أهم التقنيات التي تميز غسالات "سامسونج"، تقنية Eco Bubble، والتي تتيح تنظيفاً قوياً حتى في درجات الحرارة المنخفضة، لذا فهي توفر الطاقة وتحمي الملابس.

وتقدم تقنية EcoBubble تنظيفاً فعّالاً حتى في درجات الحرارة المنخفضة التي تصل إلى 15 درجة مئوية، حيث يتم إذابة المنظف وتنشيطه وتحويله إلى فقاعات، ما يمكنه من اختراق الأقمشة بسرعة وإزالة الأوساخ بسهولة وبشكل أسرع من المنظفات المذابة التقليدية بمعدل أكثر بأربعين مرةX 40 دون المساس بخامة الملابس وملمسها.



خاصية Bubble Soak لإزالة البقع الصعبة والعنيدة



أما خاصية Bubble Soak، فتعمل على إزالة مجموعة متنوعة من البقع الصعبة مثل الدم، والشاي، والمكياج، إذْ يتم نقع الملابس في فقاعات نشطة ليتم تفكيك الأوساخ والبقع وإزالتها بشكل أكثر فعالية.



تقنية QuickDrive وخاصية AddWash لغسيل أكثر متعة بوقت أقل



وأما تقنية QuickDrive، فتوفر وقت الغسيل حتى 50% مع تنظيف الملابس بفعالية وبحركة ديناميكية، فيما أن خاصيةAddWash، جعلت عملية غسل الملابس أكثر متعة مع إمكانية إضافة أية قطعة ملابس أو منظفات أو منعمات أو معطرات الغسيل بعد بدء دورة الغسيل بسهولة ويسر، وخلال أي مرحلة من مراحل الغسيل بفضل باب AddWash، الذي يتيح أيضاً وضع الملابس المغسولة يدوياً لشطفها أو تجفيفها بسهولة، هذا إلى جانب إمكانية تهوية حوض الغسيل دون الحاجة لفتح باب الغسالة.



تقنية غسيل بالبخار Air Wash للقضاء على مسببات الحساسية والروائح الكريهة

هذا ويمكن للمستخدم تحسين جودة تنظيف الملابس بعمق وبطريقة صحية باستخدام البخار دون الحاجة لمعالجة مسبقة من خلال خاصية دورة البخار الصحي التي تزيل البقع والأوساخ المتأصلة والبكتيريا ومسببات الحساسية.

كذلك، فإنه يمكن للمستخدم الحفاظ على الملابس نظيفة وصحية بدون ماء ومنظف بفضل تقنية غسيل بالبخار Air Wash التي تعمل على إزالة الروائح الكريهة والقضاء على 99.9%من البكتيريا باستخدام الهواء الساخن فقط ودون الحاجة للغليان أو أي منظفات مكلفة أو مواد كيميائية أخرى قد تكون ضارة.

وبما أنها لا تستخدم الماء فلا حاجة لتجفيف الملابس ولذلك فهي تدوم لفترة أطول.



وبفضل تكنولوجيا الديجيتال اتفرتريمكن للمستخدم التمتع بكفاءة أعلى للطاقة، مع ضوضاء أقل وأداء طويل الأمد وهو ما يحقق بخفض التكاليف ؛ حيث تستخدم تكنولوجيا الديجيتال إنفرترمغناطيسات قوية للحصول على أداء أكثر هدوءاً وقوة، في الوقت الذي تستهلك فيه طاقة أقل من تلك التي تستهلكها المحركات المعتمدة في غسالات الملابس التقليدية، هذا إلى جانب توفيرها متانة عالية مدعومة بضمان لمدة 10 سنوات على المحرك.



نمط الذكاء الاصطناعي AI لمزيد من الراحة والسهولة في الاستخدام

ومع نمط الذكاء الاصطناعي AI الذي يعرض دورة الغسيل الأكثر استخداماً والإعدادات المحددة عبر التعلم المستمر لعادات المستخدم، يتم ترتيب الدورات وفقاً لتكرار الاستخدام الخاص بالمستخدم، لذلك تم تخصيص لوحة تحكم ذكية، كما تم تبسيط عملية تحديدالخيارات لتوفير الوقت، حيث يمكن لأي شخص تحديد نفس الخيارات بسهولة دون الحاجة إلى أية تعليمات.

ومع القدرة على جمع البيانات وتحليلها في عملية مستمرة للتعلم الآلي العميق حول المستخدم، فإنه يمكن للمستخدم الحصول على اقتراحات مخصصة لاحتياجاته.



وتسهل لوحة التحكم AIالتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، استخدام الغسالة حتى على الأطفال لأنها مصممة لعرض دورة الغسيل الأكثر استخداماً والإعدادات الخاصة بالمستخدم في الأعلى.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضاً تنظيم القائمة الخاصة بالمستخدم عبر My Cycle على الجهاز وعبر تطبيق SmartThings.

هذا وتعرض لوحة تحكم AI معلومات مفيدة مثل التحديثات في الوقت المناسب عن حالة الغسيل، كما تعرض رسالة مفصلة مع إجراء تصحيحي لأية أخطاء، وذلك لتحسين إدارة الغسيل وإصلاح الأخطاء دون الحاجة إلى الاتصال بمركز الخدمة أو التنقل عبر دليل الاستخدام.



خاصية Auto Cycle Link لربط الغسالة والمجفف



هذا وتتيح خاصية Auto Cycle Link الاتصال بالغسالة والمجفف بحيث يوصى بدورة التجفيف الأنسب بعد اكتمال الغسيل مباشرة، فتصبح الحياة أكثر بساطة عندما تعمل الغسالة والمجفف لتوفير الغسيل المثالي.



تطبيق SmartThings لمزيد من التحكم عن بعد



ومع تطبيق SmartThings الذي يمكّن المستخدم من مزامنة أجهزته المنزلية بما فيها غسالة الملابس وربطها ببعضها البعض، والذي يعمل كجهاز تحكم عن بعد، فإن الحصول على دورة الغسيل التي يوصي بها التطبيق تعمل كخبير شخصي لغسيل الملابس، إذْ توصي بدورة الغسيل المثلى، "مخطط الغسيل"، ليتمكّن المستخدم من إدارة أوقات انتهاء الغسيل لتحسين جدوله اليومي.

ويحافظ برنامج HomeCare Wizard على الغسالة في حالة مثالية من خلال تحديد المشكلات عن بُعد وتقديم خدمة استكشاف الأخطاء وإصلاحها بسرعة.



برنامج Smart Check لتشخيص وحل المشكلات بعيداً عن استدعاء الفني

ويقوم برنامج Smart Check باكتشاف المشكلات وتشخيصها في مرحلة مبكرة، كما يوفر حلولاً سريعة وسهلة لاستكشاف الأعطال وإصلاحها باستخدام التطبيق الموجود على الهاتف الذكي، وبذلك فإنه يوفر الوقت جراء محاولة العثور على دليل الاستخدام، ويجنب التكلفة والإزعاج الناجم عن استدعاء الفني، وبالتالي التوفير في فواتير الإصلاح، وتحويل استكشاف الأخطاء وإصلاحها لعملية سهلة وباستخدام الهاتف الذكي، وذلك من خلال القيام بتصوير رمز الخطأ باستخدام الكاميرا الموجودة على الهاتف الذكي والعثور على الفور على الخطأ وكيفية حله.